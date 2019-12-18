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獨／親民黨22日墾丁啟動7天環台造勢　郭台銘接力、宋楚瑜壓軸

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▲2020總統政見發表會，宋楚瑜聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲親民黨22日展開環台造勢，親民黨總統候選人宋楚瑜將在最終站會合。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

距離2020大選不到一個月，各陣營進行最後衝刺。親民黨規劃22日啟動電動摩托車環島造勢，由不分區立委被提名人接力造訪社福機構，定調為接力送愛之旅，鴻海創辦人郭台銘也會參與其中台中、新竹的行程；親民黨總統候選人宋楚瑜、余湘則是在28日於桃園至台北段合體。

根據親民黨規劃，22日展開為期7天的環島活動，全程以Gogogro作為交通工具，第一站選定屏東墾丁起跑，兵分兩路進行環台，西部線在高雄、嘉義、南投、台中、新竹、桃園等處停留，前往公益站送暖，第7天回到台北，東部線則是經過台東、花蓮、宜蘭、新北，再回到台北會合。

值得一提的是，鴻海創辦人郭台銘與郭家軍蔡沁瑜、劉宥彤將在25日於台中合體，造訪台中慈愛智能發展中心；27日郭台銘又前往新竹造訪城隍廟，並與「郭家軍」宣明智、發言人于美人共同拜訪新竹市愛恆啟能中心，宣明智也將帶著郭台銘、于美人享用新竹美食，盡地主之誼。

黨籍政府總統候選人宋楚瑜、余湘則在28日從桃園至台北段合體，先到桃園市的藍迪兒童之家，接著回到台北市競總造勢，再前往華南銀行總行前廣場參與音樂會。據悉，宋楚瑜在過程中是否能參與騎乘電動摩托車環節，由於有維安上的因素考量，還需要討論，但會朝讓他嘗試的目標努力。

宋楚瑜全國競選總部主任游文人證實此事，他指出，這幾年藍綠兩邊對抗局勢，希望喚起藍綠放兩邊的概念，讓許多跟社福有關、關懷弱勢議題被看見，將想法傳播出去，這只是開始一小步 。他坦言，活動未必會得到很大的迴響，「但這就是親民黨想做的事」，就像是政見會也只有宋楚瑜在談政見，但他們認為不應該在台北在鬥，重要的是走出台北。

同時這也是針對親民黨不分區立委的造勢，游文人說，其實主要是由宣明智所發起，當然郭台銘與郭家軍合體也是一大亮點，他認為親民黨每個委員都有專業，都能為社會做一些事，希望透過活動極力搶到政黨票，增加不分區席次。

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