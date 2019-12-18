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約好「罵髒話要罰寫100遍」！三寶車一切...媽秒破功　交差後網笑噴：不對吧

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲媽媽還真的乖乖罰寫了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

許多小朋友不懂髒話背後的涵義，聽到大人或是同學在罵，就學起來掛在嘴邊，不少老師和家長聽到後就會以「抄寫」的方式做為處罰。一名媽媽為了遏止罵髒話的歪風，就和女兒約好「只要誰罵髒話就罰寫100次」，沒想到下秒直接破功，只好遵守諾言罰寫；怎料不少人看完後，都突破盲點笑稱「這樣不是會更溜嗎？」

「啥時記性這麼好了？」一名媽媽在臉書「爆廢公社」中發文，她表示自己日前和女兒約定好「只要誰罵髒話就要罰寫100遍」。怎料剛說完的下一秒，一輛沒打方向燈的車突然切進她的車道，害她下意識地飆了粗口，「於是我就被罰寫了......。」

請繼續往下閱讀...

原PO事後拖了2個星期，原本以為女兒早已忘記這回事，心想可以僥倖逃過一次，怎料對方記性卻「選擇性變好」，前幾天突然冒出一句「媽媽妳的罰寫寫完了嗎？」害得她只好以身作則罰寫了100遍的「幹」字和「靠北」，卻也忍不住吐槽「平常千叮嚀萬交代的都記不得，這種事倒是不會忘！」

由於路上三寶太多、突發狀況層出不窮，原PO還笑補充說，當初應該要加立個「開車免責」的例外，「等你們以後會開車就知道了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友回覆 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友們紛紛讚翻，「妳的孩子會很優秀的，因為媽媽說得出做得到」、「通常先約定的人都是最先被處罰的」、「了不起負責」、「我大概會24小時都在罰寫」、「在台灣開車不罵太難了」。

不過也有人發現似乎哪裡不太對勁，「這樣不對吧？應該要罰寫『我以後不會說髒話』吧」、「罵髒話幹嘛還要練習一百次，怕忘記嗎」、「這樣會不會印象越來越深啊」、「罰寫寫髒話，不是會更溜嗎」。

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