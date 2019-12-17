通知「熱門預購」要等！她一問能否取消　賣家2HRS內速出貨：明天會到唷

▲原PO用手機下單買東西。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在很多人都是用手機買東西，但有時候下了訂單，卻等很久才來，這時候就頗讓人困擾。一名女網友逛手機拍賣APP，下了單後賣家就傳訊息過來，說商品是熱門預購，所以預計2天內出貨。沒想到原PO回一句「可以取消嗎？」賣家竟然2個小時內就出貨，讓她超傻眼「不是才說週三前出貨？怎麼突然這麼快？」

這位女網友16號在臉書《爆廢公社》PO文，只見賣家早上9點多傳來訊息「您好，因為您有購買到我們的熱門預購商品，預計在這週三前可以出貨唷！」原PO看到後，就在下午1點26分回覆「可以取消嗎？」賣家隔了27分鐘後說，「您好，請燒（稍）等唷！我來詢問一下～」沒想到過了約1個半小時賣家就出貨了，「您好，我們已經出貨囉！預計明天會到唷！」

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▲原PO問賣家是否能取消訂單，結果對方馬上出貨。（示意圖／資料照）

算一算時間，從原PO問「可以取消嗎？」到賣家完成出貨、傳訊通知，只將近2個小時的時間，和賣家說的「預計周三前可以出貨」相比，效率突然提升到100%的感覺。原PO就忍不住在貼文中直呼，「不是才說週三前出貨？怎麼突然這麼快？」「#這回覆我給87分」。

看到貼文後，不少網友紛紛笑噴，「原來要加快是要這樣說啊」、「預購庫存商品的概念嗎」、「原來還有j個套路」、「好險我是好賣家，要不是當天出貨就是隔天一定寄出。」

不過，許多人對此相當有感，「我上次也遇到一個，將近兩個禮拜沒出貨，一取消訂單就出貨了」、「我之前也遇過，只是想多訂個東西。發問不回……直到我直接按取消，她才出面說出了」、「我有買過東西，然後一個禮拜都沒出貨，要取消的時候，對方直接寄出跟我說東西早就寄出了」、「我遇到賣家n日完全不出貨，被取消後再告訴我已售出。重點是這還無法給負評。」

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