收房客1000元清潔費未入帳！旅店員工暗槓被抓包…代價超過200倍

▲林男在旅店櫃台值班時，將旅客支付的1千元賠償金占為己有，經店長調閱監視器後全案曝光。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

林姓男子為旅店櫃台人員，日前他將房客打破馬克杯繳交的1千元賠償金占為己有，未如實入帳，全案在店長接到旅客抱怨清潔費太貴後曝光。由於監視器畫面證據確鑿，法院審理完依業務侵占罪判林男有期徒刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年，還須向公庫支付3萬元。再加上1萬3與公司的和解金後，林男總計須支付23萬3千元，代價直接超過當初暗槓1千元的200倍。

林男4月27日晚上在旅店櫃台值班時，向打破馬克杯的房客收取賠償金及地毯汙損費共計1000元，隨後放入櫃台右側的現金抽屜內，未及時將該筆款項登入帳務系統，同日晚上10點11分許，再取出1000元放入自己口袋中，意圖占為己有。

隔日，旅客打電話來向廖姓店長抱怨，「來休息的，為何只是打破一個馬克杯要收1000 元這麼貴」，店長一查之才下發現找不到當日1000元的入帳紀錄，驚覺有異，立馬用LINE詢問林男，但林男僅回應，「錢可能塞在抽屜」。

同月29日林男見店長積極查找1000元下落，心裡相當恐慌，害怕之際趕緊把錢放進櫃檯左側的文件抽屜，再自導自演向店長佯稱找到該筆款項，但店長經調閱監視器後發現實情，依法報警處理。

法院審理時林男否認犯行，他表示因有意要歸還該筆款項給旅客所以才未入帳，不過法官勘驗監視器畫面後不採信他說詞，又雖然林男事後已歸還1000元及賠償13000與公司達成和解，但審酌他犯後態度不佳，最後林男仍被依犯業務侵占罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，且須向公庫支付3萬元，接受法治教育4小時。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

►空軍上士邀女兵喝酒…趁她癱軟硬上！ 她出庭崩潰：我喜歡女生

►開霧燈遭檢舉吃1200罰單！女駕駛提申訴 警：沒下雨起霧不能開



►基隆市立委抽籤號次出爐！1號蔡適應、2號宋瑋莉、3號張耿輝、4號楊石城