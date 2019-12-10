台日觀光逆差達286萬人⋯觀光局「消化式預算撒錢」　專家憂非長久之計

▲來台日本旅客突破200萬大關。（圖／記者李宜秦攝）



記者李宜秦／台北報導

來台日本旅客於昨日首度突破200萬人大關，是一頗具意義里程碑。不過事實上，近5年來台日人人數約增5成、赴日台人則大增5倍，雙方觀光逆差嚴重，去年來台日人約196萬、赴日台人約482萬，相差286萬人。專家認為，政府吸引國際旅客的手法都是以「消化式預算」撒錢，如提高包機補助、高鐵優惠，恐非長久之計。

據交通部統計，2015年到2018年日人來台分別約162萬、189萬、189萬、196萬人；台人赴日則分別約379萬、429萬、461萬、482萬人，兩國觀光逆差嚴重，去年互訪旅客數相差286萬人。

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▲觀光客來台必訪我國夜市。（圖／記者李宜秦攝）

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，我國觀光局多是以促銷方式吸引日人來台，如包機補助、高鐵優惠、住宿折扣等，但這只是「撒優惠」的做法，效益不大，長期下來也無法吸引旅客來台，他表示，政府應與民間業者合作，共同創造更高產值。

柯牧洲指出，透過我國民間業者努力，日本來台修學旅行的學校逐年增加，現行每年約有300到350家學校帶團來台旅遊，他認為，政府也應與日本合作，要求日本針對觀光提出具體規劃，如要求公務人員來台觀光、以退休金輔導銀髮族來台旅遊等，或是爭取兩國的旅遊年，他說，「今年在日本就是香港旅遊年，如果台灣也能爭取到，觀光客勢必會成長」。

▲專家籲政府應與民間合作，共同吸引旅客來台。（圖／記者李宜秦攝）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰則表示，與日本觀光逆差在各國算是常態，如韓國、大陸都是與日本有嚴重觀光逆差，原因在於日本國土綿延寬廣，日人偏好在國內旅遊，且日人較為保守，不喜歡搭乘廉航，近年來廉航普及，帶動台人赴日，來台日人卻沒有增加，雙方觀光逆差因此更為嚴重。

黃正聰表示，今年日人大幅成長主因包括日韓貿易戰與香港局勢動盪等，若要長期深耕，政府可以「行銷搭配促銷」的方式吸引日人，如過去曾祭出代出日人護照費用、4人同行1人免費、代言人等手法，此外，觀光局目前國際行銷預算僅20億元明顯不足，他也呼籲，應確實倍增至40億元，才能回收更大的觀光效益。