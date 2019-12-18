2030是一個要實現的夢！侯友宜誓言「新型態城市美學」翻轉新北市

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜18日舉行「一週年向市民報告」記者會，他說「美學會改變一切！」不是一個小小的公共藝術擺在某個地方就叫做城市美學，整體城市的規劃才是美學的基礎，市民、遊客走到任何地方都能看見美麗的光景，例如吸引國際光觀客新北耶誕城、青春山海線都是「新型態城市美學」，在文化藝術與運動的底蘊下，讓新北市的美學不斷向前。

「2030年是一個必須實現的夢」雖然那時候功勞不在他，但該做的事就要做，不能因為短期沒有功勞就不碰！他堅持，明年一定要比今年更好，「明天的我要打敗今天的我」，他強調自己40年來態度如一日，該做的事情永不停歇、態度永不改變，在人生有限的歲月裡，奉獻給新北市民。



侯友宜表示，新北市一定要翻轉為北台灣生活中心，如同過去的台北市，連結台北、基隆、宜蘭、桃園的一千萬人口，新北市除了是地理位置的中心，更要成為交通的樞紐，交通網路中心已逐漸轉移，現在平均每十萬人口就有3.6座的車站，在翻轉的過程中，建立三個軸心點，以新莊、三重、土城為行政中心，成為未來規劃、發展的中心，向外延伸、帶動周邊經濟並連結智能城市系統。

侯友宜話鋒一轉，表示現在正熱烈舉行的新北歡樂耶誕城，一年辦得比一年好，吸引非常多的人潮，造成交通阻塞，讓住在附近的市民感到不方便，藉此機會向市民說聲抱歉。

外界認為他是國民黨的明日之星，可能將於明年大選後「接棒」。侯友宜強調「我沒有選票、連任的壓力」，只有有所有為、除弊、利興的壓力，他只要做事對錯的判斷，不必考慮政治，只重視市民樂業、社會住宅落實，青年租金補貼要超過1.9萬戶，照顧年輕人在新北市安居。

侯友宜也表示，選擇在選舉氣氛濃厚的時候，舉行一週年報告說明會，即便被選舉口水淹沒，他也不在乎，他只在乎認真做事的態度，新北市400萬人口，選擇他當市長，一定要給市民一個交代，政治先放兩邊，他對政治問題反應遲鈍，一問三不知，他只有埋頭苦幹。

另外。針對市民最關心的環狀線通車時間，侯友宜表示，目標仍然是擺在年底，履勘之後，若還是有一些問題，一定會一一解決，一定會在這段時間通車，到農曆春節過年也不到一個月時間，會在安全無虞的情況下通車 ，朝年底的目標通車，交通委員們給予的意見，一定會修正。

新北捷運局表示，新北環狀線持續朝盡速通車目標努力，台北捷運局在12月5日完成初勘改善並報請交通部履勘，接續交通部也在12月14日啟動履勘委員會議，惟因履勘委員表示尚須時間詳細檢視初勘改善事項改善情形相關佐證資料及檢視覆勘行程表，待確認後方決定履勘時間。

臺北市政府將積極配合在12月18日前依委員意見補充相關資料，期盡速獲委員同意後確認履勘時間，辦理履勘後依履勘結論完成營運前須改善事項，並報請交通部核准營運，交通部同意後，將由雙北市長共同擇定通車日期，另由新北市政府及臺北市政府協調籌備通車典禮等相關作業。



新北市重要施政成果：

【安】

●公共托育中心全國最多：108年增設思賢、豐年、湖北、永豐、溪崑、新埔6處公共托育中心，全市目前已設立66間公托，可收托3,650位幼兒，另新增41班公共幼兒園，119家私幼加入準公共幼兒園，持續增加中。

●長輩照護全國第一：108年增設億樂、五甘心、永寧、中興4處公共托老中心，全市目前已設立44間；並增設236處銀髮俱樂部，累計設立678處，擴大敬老卡和65歲以上愛心卡使用範圍，可搭乘公車及捷運。

●友善弱勢照顧方案：108年6月成立「新北市好日子愛心大平臺」，媒合弱勢族群與有意行善之民眾、企業及團體，快速提供資源與照顧，目前已募得超過1.8億元的物資及善款。

●打造智慧安全城市：首創「全災型智慧化指揮監控中心」，並推出「新北災訊E點通」提供客製化災害即時資訊；升級119派遣系統，救援派遣時間只需20秒，速度六都第一，並透過「安心簡訊2.0」即時查詢救護車動態；建置智能預警監測系統，重要積淹水熱點設置70組物聯網淹水感測設備，結合46處雨水下水道水位計，即時監控水位，提高防災效率；透過區間平均速率科技執法及違規車牌辨識系統等，降低超速違規或肇事；完成並啟用新樹及板橋派出所2處警政廳舍。

【居】

●積極推動都更三箭：108年3月成立「新北都更推動小組」及「都更推動辦公室」，已舉辦357場說明會；TOD第一階段選定21站優先推動，108年8月發布相關配套制度，第二階段35站於108年10月辦理公展，預訂109年發布實施；108年7月修訂都市計畫法新北市施行細則，增訂沿主要幹道的道路寬度及建築基地達一定規模可以提高基準容積；盤點分類190處危老社區，優先處理40處。配合中央都市更新條例修法，為全國最早完成都更配套修法之縣市。新北市危老重建核准案量已率先達到100案的里程碑。

●打造三環六線便捷交通路網：新北環狀線第一階段預計108年底通車；淡海輕軌第一期藍海線108年底完工，與安坑輕軌陸續於111年前通車；115年前陸續有三鶯線、淡海輕軌第二期及萬大中和線通車；另五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌的新三線正進行可行性研究報告。

●完善交通路網，友善行人通行：108年完成改建烏來覽勝大橋、樹林柑城橋及石碇永定橋；新闢及拓寬土城頂埔6號道路、樹林佳園路3段99巷道路；推動通學巷2.0改善計畫，108年底前完成40校。

●強化污染防治：

108年底完成「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」及111年完成「燃煤汽電共生機組退場」等3項關鍵政策，持續朝向無煤城市目標邁進。新北市相關作為獲得國際組織「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Alliance, PPCA）肯定，成為國內首個加入該聯盟的城市，未來將與英國、加拿大等聯盟成員攜手對抗氣候變遷。

●整頓五股垃圾山：鐵腕整頓垃圾山，強力稽查、拆除違章建築並嚴格開罰，108年9月實施擴大五股都市計畫發布前試辦計畫，輔導業者合法使用土地並改善環境，預計110年底完成環境整頓及綠美化施作；10月成立環境稽查重案組，全力查緝遭破壞之水利設施、空污及亂排廢毒水等。目前公有地部分已完成初步清整綠化。

●污水接管將突破百萬戶，全國第一：全市污水下水道用戶接管數108年年底達成百萬戶，接管率提升至108年11月63.32%，成長速度及接管戶數皆為全國第一、六都之冠。

【樂】

●國民運動中心：

108年11月啟用林口國民運動中心，目前已正式營運14座國民運動中心。

108年另推動「國民運動中心2.0」計畫，以「新北運動聚點」為名打造新北運動品牌，引進運動健身業者經營；108年11月第一處新北運動聚點「森林跑站板橋館」啟用，以「打造跑者們的第二個家」為經營理念，以馬拉松訓練營為主。

●打造青春山海線：增設綠能低碳交通運具，以108年2月開始營運的深澳鐵道自行車、年底啟用的中角灣水上國民運動中心等硬體建設，以及魅力深澳漁樂季、船遊秘境、河海音樂祭、耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑等遊程及活動打造新北觀光品牌。

●國際交流行銷：108年3月首創建置SDGs網路平台，7月率先全國公布SDGs地方自願檢視報告(VLR)；赴北歐、東協考察交流，觀摩學習。

【業】

●招商一條龍，投資金額破千億：籌組招商精英團、成立「新北投資服務快捷窗口」提供1對1服務，至108年11月，已服務155項投資案，預估創造就業人數約4萬人，落實投資金額達1,099億元；率先6都倡議「都市型工業區更新立體化發展方案」，108年7月發佈實施，已有14家企業通過申請，預計可提供約7,500個就業機會，創造約456億元產值。

●公有市場現代化：108年完成淡水中正美食廣場及汐止金龍市場改造，預計打造8座品牌特色市場。

●深化技職教育，強化職能探索：完成7間自造教育及科技中心，108年6月於青山國中小成立「QingshanD.School」，11月成立新北STEAM大聯盟總部；推動4年4億技職三箭。

●拓展農漁產銷售通路：108年6月推出深澳漁港水舞秀、夜釣小卷遊程，打造深澳小卷漁村品牌，並與基隆合作行銷；8月建置「新北享家Bar臺」農產品交流平臺，以月月縣市週、季季農漁精品展及電商平台3種模式聯合行銷農漁特產。

▲侯友宜說明過去一年來的市政成績。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜新北市府團隊一週年記者會。（圖／記者呂佳賢攝）