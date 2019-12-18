施政週年成績單超狂！侯友宜：「我沒有選票壓力」只要戰勝昨天的自己

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府18日舉行「一週年向市民報告」記者會，新北市長侯友宜上任後帶領市府團隊整頓20多年來「沒人敢碰」的五股垃圾山、塭仔圳、社子島、訂都市更新條例、嚴拆違建等，鐵腕作風的他表示，「我沒有選票、連任的壓力」只要以除弊利興的態度翻轉新北市為目標，打敗、戰勝昨天的自己。

侯友宜表示，深深感謝每天跟著他沒日沒夜奮鬥、作戰的所有局處首長，以及第一線打拚的里長、議員給他支持與方向，這一年來有他們新北市才會變得更好，這一年來市民給他的託付，他謹記在心，40年來的工作態度，就是「做事、做事、做事」，市民所託付的，是他最重要的目標與方向。



侯友宜說，這一年來看見各局處、單位的成效，逐漸落實他上任時的政見與承諾，「都更三箭」目前已經達到百件，捷運站不斷擴充，環狀線也即將通車，除了這些建設以外，對老、小、年輕人創業，不斷的在落實政見。

侯友宜強調，他希望用新的領導方式、新的態度翻轉新北市，讓新北市變得更不一樣，包括今年台灣移居新北市的「新住民」共有一萬七千戶，讓新北市成為全國移居最多人口的縣市，更多人能在新北市落腳、安居。他強調，新北市多少棘手事沒人要做，垃圾山、塭仔圳、社子島等，強力稽查、拆除違章建築並嚴格開罰。

他說明，所謂新的領導方式，侯友宜表示，要求同仁在施政目標中，展現出團隊合作、展現出一樣的步驟：除弊永不妥協、絕不手軟；興利，簡政便民，用行政效率給市民正方便。在這樣的方式下才有辦法創造翻轉新北市的機會。

侯友宜努力將讓新北市翻轉為北台灣生活中心，如同過去的台北市，他表示，在新的領導中，連結台北、基隆、宜蘭、桃園的一千萬人口，把新北市變成過去把台北市的中心翻轉成新北市，包括交通網路中心轉到新北市，平均每十萬人口就有3.6座的車站，在翻轉的過程中，建立三個軸心點，以新莊、三重、土城為行政中心，成為未來規劃、發展的中心，向外延伸、帶動周邊經濟並連結智能城市系統。

第一位基層當到市長！侯友宜40年一貫的鐵腕作風打造安居樂業城市



對於他是第一位警政署長當到副市長，又競選成為市長，一路從基層望上爬，心境上有何不同，侯友宜搖搖頭，開玩笑表示，「一樣很早起床、很晚回家、沒有週末假期」沒有什麼不同，40年來態度如一日，該做的事情永不停歇、態度永不改變。

侯友宜強調，自己會在人生有限的歲月裡，奉獻給新北市民，當市長之後，與過去唯一不同是，以前做副市長時，凡事都尊重朱立倫市長的決定，現在他有自己的風格，帶領自己的團隊，仍然站在第一線。

侯友宜表示，這一年碰到很多困難與障礙，但只有面對挑戰、樂意迎戰、全力以赴，未來還在有多必須挑戰的空間，市民看到他都鼓勵他「市長加油！繼續拚」給他滿滿的力量，不放棄的往前走。





▲侯友宜新北市府團隊一週年記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



新北市重要施政成果：

【安】

●公共托育中心全國最多：108年增設思賢、豐年、湖北、永豐、溪崑、新埔6處公共托育中心，全市目前已設立66間公托，可收托3,650位幼兒，另新增41班公共幼兒園，119家私幼加入準公共幼兒園，持續增加中。

●長輩照護全國第一：108年增設億樂、五甘心、永寧、中興4處公共托老中心，全市目前已設立44間；並增設236處銀髮俱樂部，累計設立678處，擴大敬老卡和65歲以上愛心卡使用範圍，可搭乘公車及捷運。

●友善弱勢照顧方案：108年6月成立「新北市好日子愛心大平臺」，媒合弱勢族群與有意行善之民眾、企業及團體，快速提供資源與照顧，目前已募得超過1.8億元的物資及善款。

●打造智慧安全城市：首創「全災型智慧化指揮監控中心」，並推出「新北災訊E點通」提供客製化災害即時資訊；升級119派遣系統，救援派遣時間只需20秒，速度六都第一，並透過「安心簡訊2.0」即時查詢救護車動態；建置智能預警監測系統，重要積淹水熱點設置70組物聯網淹水感測設備，結合46處雨水下水道水位計，即時監控水位，提高防災效率；透過區間平均速率科技執法及違規車牌辨識系統等，降低超速違規或肇事；完成並啟用新樹及板橋派出所2處警政廳舍。

【居】

●積極推動都更三箭：108年3月成立「新北都更推動小組」及「都更推動辦公室」，已舉辦357場說明會；TOD第一階段選定21站優先推動，108年8月發布相關配套制度，第二階段35站於108年10月辦理公展，預訂109年發布實施；108年7月修訂都市計畫法新北市施行細則，增訂沿主要幹道的道路寬度及建築基地達一定規模可以提高基準容積；盤點分類190處危老社區，優先處理40處。配合中央都市更新條例修法，為全國最早完成都更配套修法之縣市。新北市危老重建核准案量已率先達到100案的里程碑。

●打造三環六線便捷交通路網：新北環狀線第一階段預計108年底通車；淡海輕軌第一期藍海線108年底完工，與安坑輕軌陸續於111年前通車；115年前陸續有三鶯線、淡海輕軌第二期及萬大中和線通車；另五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌的新三線正進行可行性研究報告。

●完善交通路網，友善行人通行：108年完成改建烏來覽勝大橋、樹林柑城橋及石碇永定橋；新闢及拓寬土城頂埔6號道路、樹林佳園路3段99巷道路；推動通學巷2.0改善計畫，108年底前完成40校。

●強化污染防治：

108年底完成「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」及111年完成「燃煤汽電共生機組退場」等3項關鍵政策，持續朝向無煤城市目標邁進。新北市相關作為獲得國際組織「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Alliance, PPCA）肯定，成為國內首個加入該聯盟的城市，未來將與英國、加拿大等聯盟成員攜手對抗氣候變遷。

●整頓五股垃圾山：鐵腕整頓垃圾山，強力稽查、拆除違章建築並嚴格開罰，108年9月實施擴大五股都市計畫發布前試辦計畫，輔導業者合法使用土地並改善環境，預計110年底完成環境整頓及綠美化施作；10月成立環境稽查重案組，全力查緝遭破壞之水利設施、空污及亂排廢毒水等。目前公有地部分已完成初步清整綠化。

●污水接管將突破百萬戶，全國第一：全市污水下水道用戶接管數108年年底達成百萬戶，接管率提升至108年11月63.32%，成長速度及接管戶數皆為全國第一、六都之冠。

【樂】

●國民運動中心：

108年11月啟用林口國民運動中心，目前已正式營運14座國民運動中心。

108年另推動「國民運動中心2.0」計畫，以「新北運動聚點」為名打造新北運動品牌，引進運動健身業者經營；108年11月第一處新北運動聚點「森林跑站板橋館」啟用，以「打造跑者們的第二個家」為經營理念，以馬拉松訓練營為主。

●打造青春山海線：增設綠能低碳交通運具，以108年2月開始營運的深澳鐵道自行車、年底啟用的中角灣水上國民運動中心等硬體建設，以及魅力深澳漁樂季、船遊秘境、河海音樂祭、耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑等遊程及活動打造新北觀光品牌。

●國際交流行銷：108年3月首創建置SDGs網路平台，7月率先全國公布SDGs地方自願檢視報告(VLR)；赴北歐、東協考察交流，觀摩學習。

【業】

●招商一條龍，投資金額破千億：籌組招商精英團、成立「新北投資服務快捷窗口」提供1對1服務，至108年11月，已服務155項投資案，預估創造就業人數約4萬人，落實投資金額達1,099億元；率先6都倡議「都市型工業區更新立體化發展方案」，108年7月發佈實施，已有14家企業通過申請，預計可提供約7,500個就業機會，創造約456億元產值。

●公有市場現代化：108年完成淡水中正美食廣場及汐止金龍市場改造，預計打造8座品牌特色市場。

●深化技職教育，強化職能探索：完成7間自造教育及科技中心，108年6月於青山國中小成立「QingshanD.School」，11月成立新北STEAM大聯盟總部；推動4年4億技職三箭。

●拓展農漁產銷售通路：108年6月推出深澳漁港水舞秀、夜釣小卷遊程，打造深澳小卷漁村品牌，並與基隆合作行銷；8月建置「新北享家Bar臺」農產品交流平臺，以月月縣市週、季季農漁精品展及電商平台3種模式聯合行銷農漁特產。

▲侯友宜新北市府團隊一週年記者會。（圖／記者呂佳賢攝）