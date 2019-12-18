用日本總督府當台灣最高行政機關　柯文哲直言歷史錯亂

▲柯文哲出席北市文山區樟新水岸社會住宅統包工程開工祈福典禮。（圖／記者葉南州攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲儘管未參選2020，但組黨、積極布局立委選舉，力圖延續聲勢到2024。他在接受專訪時直言台灣人歷史錯亂，「怎麼會用日本總督府當總統府？」，未來若當選將把總統府遷到大直，「現在的總統府如果拿出來做觀光用途，甚至當旅館用一定可以賺很多錢」。

柯文哲接受《中國時報》專訪時，拋出總統府遷到大直的想法，18日受訪時解釋，這是有歷史考量，「怎麼會用日本總督府延續作為台灣的總統府？這很奇怪」；柯表示，以為前去韓國的時候，日本駐朝鮮總督府後來哪個政府成立就把它拆了，因為他就蓋在那個皇宮的前面，韓國人二次大戰結束後獨立成功就把它拆掉。

柯文哲直言，「我一直覺得這是歷史錯亂，怎麼會用日本總督府繼續當台灣的最高行政機關所在地？這有歷史錯亂」。

至於為什麼會想到大直？柯文哲說，本來國防部在大直就要塞區，衡山指揮所就在那裡，若大陸如果要對台灣動武的話一定用斬首戰術，總統府現址蠻危險的。

柯文哲說，現在的總統府如果拿出來做觀光用途，甚至當旅館用，一定可以賺很多錢。柯強調，總統就住軍營裡面就好，何必浪費？「我覺得現在那總統官邸佔地還蠻大的，在那種精華地段給一個人住實在是太浪費」。

