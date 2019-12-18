彰化立委號次抽籤出爐！藍綠互喊「下架」　220警力維安

▲彰化立委抽籤。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

立委選舉抽籤18日上午舉行，彰化縣第一到第四選區有16人完成登記，一大早選委會前就擠滿藍綠陣營的支持者，綠營由主委邱建富領軍高舉「下架吳斯懷」，藍營則由縣長王惠美帶隊「下架民進黨」，一前一後高喊「當選」進入選委會，兩方陣營互相較勁，彰化警方不敢大意，動員220名警力到場維持秩序。

▲彰化警方維安。（圖／記者唐詠絮攝）

立委選舉抽籤依照選區登記次序進行，相較第一選區只有藍營柯呈枋及綠營陳秀寶是藍綠對決，選情較為單純外，第四選區有7名登記參選人，老將新秀呈現爆量的態勢，以台澎黨、安定力量、勞動黨、勞工黨、綠黨等選將也紛紛加入戰局。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富偕同彰化縣四個選區黨提名人完成號次抽籤，分別是陳秀寶2號、黃秀芳2號、洪宗熠4號、陳素月4號。

邱建富同時聯袂四位参選人公開呼籲全民「抗中保台 下架吳斯懷」、共同「守護台灣 顧孩子的未來」；陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠、陳素月在黨公職幹部與大批支持者熱情的簇擁下完成號次抽籤活動。邱建富說總統3號、立法委員抽到2、4號，234排列很順，3號總統在中間左右2、4號，象徵要一起順利守護台灣落實台灣主體意識。

國民黨立委候選人抽籤號次，分別為柯呈枋1號，張瀚天1號，謝衣鳳1號，蕭景田5號。王惠美指出，我們現在看到中央對於地方建設的卡關，希望4席全壘打加上總統一定要全上，讓彰化建設才能一路發，去年票投王惠美，今年一定要票投國民黨籍立委，讓美好彰化希望城市的願景來完成。

以下為彰化縣4選區號次抽籤：

第1選區（和美、伸港、線西、鹿港、福興、秀水）：1號柯呈枋（中國國民黨）、2號陳秀寶（民主進步黨）

第2選區（彰化、芬園、花壇）：1號張瀚天（中國國民黨）、2號黃秀芳（民主進步黨）、3號黃玉芬（無黨）

第3選區（北斗、埤頭、溪州、二林、芳苑、大城、竹塘、溪湖、埔心、埔鹽）：1號謝衣鳳（中國國民黨）、2號楊麗香（無黨）、3號劉銀鬃（台澎黨）、4號洪宗熠（民主進步黨）

第4選區（員林、大村、永靖、田中、社頭、二水、田尾）：1號林怡彣（勞工黨）、2號洪祐輔（無黨）、3號蕭翠瑩（綠黨）、4號陳素月（民主進步黨）、5號蕭景田（中國國民黨）、6號陳志傑（安定力量）、7號何倍爾（勞動黨）

