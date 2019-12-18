林鄭月娥率團出席「澳門回歸20週年」活動！20日上午返回香港

▲林鄭月娥16日赴北京述職 。（圖／香港特區政府。）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家主席習近平20日到訪澳門，將在機場對媒體發表講話，並視察澳門特別行政區。香港特首林鄭月娥於19日至20日率領特區政府代表團訪問澳門，出席「慶祝澳門回歸祖國20週年大會暨澳門特別行政區第5屆政府就職典禮」。

早前，《路透社》報導稱，中國國家主席習近平將到訪澳門，宣佈一系列措施；將澳門以博彩業為主的經濟，轉向包括金融及旅遊等多元化發展。

據《香港01》報導，特區政府代表團成員包括財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、商務及經濟發展局局長邱騰華、保安局局長李家超、食物及衞生局局長陳肇始、政制及內地事務局局長聶德權，以及行政長官辦公室主任陳國基。

林鄭月娥於20日上午返港；在她離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。

翻查資料，在5年前澳門回歸15週年時，時任特首梁振英也有率團訪問澳門，並獲習近平接見，當時佔中運動剛剛落幕。當年特區政府代表團成員包括時任財政司司長曾俊華、時任律政司司長袁國強、時任政制及內地事務局局長譚志源等，留港署理特首職務的官員，正是時任政務司司長林鄭月娥。

習近平本週一（16日）在北京接見述職的林鄭月娥，形容林鄭在非常時期展示勇氣和擔當，中央充分肯定、堅定支持林鄭施政，並表明支持警隊嚴正執法。

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