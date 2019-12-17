給說法／【棒球與法律】觸身球會構成刑法上的傷害罪嗎

▲投手投出觸身球造成打者身體受傷，因為得到被害人（即打者）概括性的承諾而阻卻傷害罪的成立。（圖／達志影像／美聯社）

去年7月，洋基雖以7：2擊敗堪薩斯皇家，但洋基主砲法官（Aaron Judge）就被皇家先發投手以球速驚人的直球砸中，導致手腕出現骨裂；而今年8月，在洋基對紅襪的「基襪大戰」中，紅襪投手史密斯（Josh A. Smith）投出滑球擊中洋基強打英卡納西恩（Edwin Encarnacion）的右手，造成他右手腕骨折。

運動賽事中，意外事故的發生層出不窮，而棒球比賽最常見的狀況便是「觸身球」了！當投手投出「觸身球」時，投手是否應負相關的法律責任，總讓球迷們爭論不休。

首先，在探討觸身球會產生的法律爭議前，必須建立起棒球規則的基礎概念。簡單來說，什麼樣的情況下會被判定為「觸身球」？

按照棒球規則，必須是下列兩種情形：投者投出球後，打者並沒有揮擊球棒，身體也不在好球的情況下，此時擊中打者的球，才會被判定為「觸身球」；球落地後反彈擊中打者，也會被視為「觸身球」（當打者「側身」躲避向自己直撲而來的球時，看起來就像是「揮擊」球棒，有可能會被判為「好球」）。

就刑法上之學理而言，將會如何評價「觸身球」呢？以下有兩種常見的理論基礎：

1.得被害人承諾

簡單來說，當運動員參與競賽的同時，也就概括忍受場上所有可能發生的風險。棒球比賽進行的過程中，當投手所投出的觸身球，造成打者身體受傷的結果，也會因為得到被害人（即打者）概括性的承諾而阻卻傷害罪的成立。

但這種立論方式也頗受批判，因為儘管運動員在參與賽事時，主觀上預先就能知道球場上有受傷的可能性，但這也並不代表運動員內心希望或是樂見意外的發生。若有難以復原的傷勢出現，將大幅縮短或者結束運動員的職業生涯。

2.容許風險

第二種理論則是針對像「觸身球」這種難免發生且可預見的運動風險，通常會認為是一種「容許風險」。簡單來說，基於運動競賽的特性，競賽中所可能導致的各種大小意外都是在法律規範所能容許的風險。當投手確實遵從規則進行比賽時，儘管觸身球確實有造成打者受傷，也不能將因此所產生的刑事責任歸咎於投手身上。

除非能夠舉證證明是「惡意觸身球」，否則當球員並不是故意違反比賽規則，而蓄意以投擲棒球傷害他人的前提下，不論是採取哪種理論基礎，結論都會導向：不成立刑法的傷害罪。比賽進行中可能有各種難以避免的突發狀況，如果讓國家刑罰輕易的介入，或許運動員們會有所擔心而無法發揮百分之百的實力，就不會有令人感到熱血沸騰的比賽了！（本文轉載自法操FOLLAW）

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