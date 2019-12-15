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新竹重機追撞「他忍痛爬起」！車友安全帽噴飛...頭部重創送醫

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▲李男所騎乘的重機，因煞車不及，直接從後方追撞上去，自己還身受重傷。（圖／翻攝自Facebook／我是新竹縣北埔人）

▲李男騎重機煞車不及，直接從後方追撞，導致頭部重創。（圖／翻攝自Facebook／我是新竹縣北埔人）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣2名李姓（33歲）、林姓（32歲）重機車友，15日相約一起騎車從北埔內山公路往中豐公路方向前進，不料2人騎經北埔一個路口時，騎在前頭的林姓車友見車多減速，但後方李姓男子一時未注意，從後方追撞，導致頭部受到重創，緊急送醫。至於詳細肇事原因，仍待警方釐清。

警方表示，當時林男騎車騎在前方，李男緊跟在後方，由北埔往中豐公路方向前進，但行經1處路口時，看到前方車多，立刻減速慢下。不料後方李男見前方還亮著綠燈，沒發覺林男已經減速，直接從後方追撞上去，2人雙雙倒地，但李男因衝擊力道過大，連安全帽都噴飛。

▲李男所戴的安全帽被撞飛，導致頭部嚴重受創送醫急救。（圖／翻攝自Facebook／我是新竹縣北埔人）

▲李男所戴的安全帽噴飛，導致頭部嚴重受創送醫急救。（圖／翻攝自Facebook／我是新竹縣北埔人）

新竹縣消防局表示，救護人員到場時發現李男因安全帽被撞飛，頭部嚴重受創，當場休克倒地不起；林男見狀忍痛在一旁指揮，並請民眾幫忙報警，經初步急救後趕緊送醫，至於詳細肇事原因，仍由警方釐清中。

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