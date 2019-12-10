世界展望會台東地區反霸凌宣導　兒童透過遊戲學習自我保護

▲世界展望會東區辦事處，日前舉辦會台東地區反霸凌宣導。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為預防國內經濟弱勢家庭兒童受到疏忽照顧或暴力對待的風險，台灣世界展望會今年是第4年擴大辦理台東地區聯合性的兒少保護教育營會活動，於日前舉辦2天1夜的教育營，特別以「預防霸凌」為主題，邀請來自本會於台東設立的台東1、台東2、關山、成功及金崙中心所服務的100名兒童參加，透過講座及各種霸凌主題闖關遊戲，幫助學童認識並重視霸凌議題，學會保護自己尊重他人，檢視自己的行為態度，學習遇到霸凌時如何處置，以避免成為霸凌者及受凌者。

參與這次兒少保護教育反霸凌活動的小珍說：「學校有許多言語霸凌、關係霸凌，當自己或同學遭受霸凌，我會報告老師，並鼓勵受霸凌的同學珍惜自己就好，當我受到霸凌，我也希望同學能這樣幫助我。」小傑說：「霸凌有很多種，這次上課，我映象最深刻的是肢體霸凌，這是身心的傷害，當遭受肢體霸凌，不要懼怕，要勇敢求助，告訴老師，請老師協助。」

東區辦事處主任蕭文榮表示：台灣世界展望會長期投入兒少保護服務與倡導工作，除針對國內長期服務的兒童及其家庭成員進行兒少保護教育宣導、居家安全改善，並承接政府兒少保護方案，如「113保護專線服務」、「寄養家庭服務」、「高風險家庭關懷輔導處遇服務」及「弱勢兒少關懷服務」等，建立整全性保護網，保護國內兒少安全成長，免於暴力與恐懼。

►凍齡的秘密看這裡