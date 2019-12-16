幸福巴士走偏鄉！公路總局補助台東運輸路網　年底前達23路線

▲高雄所多次在台東地區召開幸福巴士會議。

記者王兆麟／台東報導

台東素來有台灣後花園之美喻，鄉鎮間幅員遼闊，部分居民交通不便，公路總局為改善台東縣市運輸路網，將於23日辦理南迴公路（台9線）拓寬改善工程（台東安朔至屏東草埔）通車典禮後，於12月底前陸續開辦各鄉鎮幸福巴士通車，持續提昇東部公共運輸涵蓋率。

交通部公路總局高雄區監理所所長梁郭國表示，自去年成功輔導延平鄉及達仁鄉開辦幸福巴士營運後，確實有效改善部落長者就醫、孩童就學及日常採買之不便，因此自今年4月起持續走訪台東各鄉鎮及部落進行溝通及輔導，期望提供更多交通資源。

梁郭國說：「我們每一鄉鎮至少都走過3趟，在每一次溝通後，我們真正體會出這些鄉鎮確實迫切需要中央的協助，於是我們協調東部區域運輸發展研究中心及縣政府共同協力來盤點各鄉鎮需求，並輔導撰擬計畫書，俾向公路總局申請挹注經費。

▲高雄所台東監理站幸福巴士領牌。

「儘管鄉庫非常拮据，但為了長濱鄉民行的便利，我們願意來湊足自籌款」長濱鄉潘淑芳鄉長感性的表示，經過高雄區監理所不間斷的輔導協助，讓我確確實實感受到中央對地方的關心，現在我們已經進入車輛領牌作業，正開始籌備31日的通車典禮，典禮當天，長濱鄉就能有一部全新的8人座幸福巴士來服務鄉民！

居住在達仁鄉超過40年的李姓婦人說，過去外出必要靠客運或白牌車，但鄉內5個村落33年公車開不進來，白牌車費用又高，好不容易在今年4月盼到了2輛中型巴士來服務，現在我小孩上學再也不擔心沒有公車了；而一旁的小男孩則靦腆的笑說：「以前沒有幸福巴士只能住校，想爸爸、媽媽時只能偷哭，現在可以不用住校，每天都能回家好開心，Vuvu出門買菜也有車搭了，幸福巴士讓我好幸福！」

▲台東金峰鄉2部幸福巴士完成領牌。

另外延平鄉更依據鄉民日常運輸需求特色，以小黃公車、公所中型巴士及「噗噗共乘」規畫「洽公環狀線」，3箭齊發，共築「延平生活圈」交通路網，讓村民共享幸福運輸，獲得行的保障。

梁郭國強調，公路總局自2016年起即在全國推動幸福巴士政策，希望透過中央與地方政府共同合作來推動，今年為幸福巴士元年，花東地區更列為重點推動區域，目前已挹注台東地區887萬餘元，陸續將於24日東河鄉、25日金峰鄉、27日池上鄉及31日長濱鄉來開辦通車典禮，加上已通車的延平鄉與達仁鄉，6鄉路線數，將達到23線，而幸福巴士展開的路網，也將銜接鼎東客運路線，逐步改善台東地區整體公共運輸。

明年起，公路總局將接續完成海端鄉、卑南鄉、大武鄉及太麻里鄉的幸福巴士路網，未來也會持續輔導及協助更多弱勢原（偏）鄉，讓幸福巴士變成幸福的移動城堡，滿足每一位鄉民行的需求。

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