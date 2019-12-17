婚外情曝光！她勒斃正宮「淋油炸屍」...做成燒臘端桌賣客

▲香港曾爆發燒臘店婚外情，結果引發駭人聽聞的恐怖「淋油炸屍」命案。（圖／僅為燒臘示意圖，資料照片）

圖文／周刊王

香港過去有部《八仙飯店之人肉叉燒包》，是家喻戶曉的經典電影，但在上映後沒多久，真的在現實生活中發生！香港在1993年的7月，曾發生一起正宮遭小三殺害後，屍體慘遭淋油後下鍋油炸，最後還疑似把「炸屍」後的成品做成燒臘販售，兇手只被判誤殺刑期6年，家屬上訴2次，皆未成功翻案。

根據外媒報導，當年33歲的死者鍾彩娟，與丈夫原本在香港經營燒臘店，夫妻倆經營出知名度，生意越做越大，最後聘請46歲的錢燕荷幫忙管理分店。結果錢女和老闆發展出婚外情，兩人多次在燒臘店偷情。

後來婚外情在1992年曝光，鍾彩娟立即停止錢燕荷索管理分店的營業執照，錢燕荷後來向鍾女討1萬港幣付房租時，也遭到拒絕。錢女一氣之下，竟把「正宮」鍾彩娟活活勒死。事後錢女為了隱藏罪刑，便把浴缸內鋪棉被，再將死者放入浴缸，鋪好金紙後開始燒屍，事後還拿出菜刀分屍，分批運到燒臘店。

除了殺人焚屍、分屍，錢燕荷更疑似把死者殘肢，淋上烹煮燒臘的熱油，放進爐子裡烘製，甚至將死者的頭顱，浸泡在熬製脆皮豬的油桶裡，處理完後，還若無其事的賣燒臘給客人吃，手法極為殘忍。

而案件曝光後，當年協助辦案的警方都直呼「再也不敢吃燒臘！」不過，該案判決出爐後卻只輕判6年徒刑，讓死者家屬相當不滿，無法接受。

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