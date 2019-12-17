控兒搞丟精裝版「轉法輪」書籍　他提告討回贈與房產敗訴

▲趙男指控兒子不支持他的法輪功信仰，除了言語衝突外，還將他的精裝版「法輪轉」丟掉。（資料圖／記者張一中攝）

記者徐愷昕／新北報導

趙姓男子指控兒子不支持他的法輪功信仰，除了多次與他發生言語衝突外，甚至將他的精裝版「法輪書」丟掉，憤而提告向兒子討回之前所贈與的房子。趙兒駁斥表示自己沒有把書丟掉，又當初父親給房的代價是扶養費，他有出錢購買。法官審酌，因趙男所提證據不足，且事後已原諒兒子丟書行為，判他敗訴確定。

趙男2018年底搬去與兒子同住，他表示因兒子不支持法輪功信仰，每每都會與他發生衝突，為了避免家庭氣氛被破壞，他都會趁兒子上班或外出時才閱讀經典「轉法輪」來修練功法。但後來兒子仍舊無法接受，除了多次與他發生言語衝突外，甚至將精裝版的「轉法輪」書籍全丟掉，害他大年初三要閱讀時找不到。

趙男表示自己是法輪功虔誠信徒，對他而言那套書籍相當神聖，兒子未經他同意就丟棄，除了違背為子女的人倫孝道外，也構成刑法上毀棄損壞罪。對此，他想要聲請撤銷之前贈與給兒子的房產。

法院審理時，趙兒否認丟書，他表示自己是家中唯一的男生，2005年開始獨立負擔養父責任，除了每3個月固定提供扶養費外，舉凡保養品、醫療支出、外出旅遊等費用，他都竭盡所能滿足爸爸需求。妹妹在知情後因相當肯定他的作為，所以才提議將家中房產以買賣方式轉移給他，他則繼續按照原扶養金給付爸爸，作為買賣房屋的費用。

法官認為，趙男所提出的贈屋一事證據不足，當時情況比較像是他要節稅，但晚年又想有生活保障，確保子女扶養，才會贈與兒子房屋「以房養老」。另從趙兒所提供的錄音檔可知，趙男在知道書籍被丟後，僅表示，「好啦，沒有就好，這樣我要回家了，再見」，又他事後已另購入新的「轉法輪」，可見已原諒兒子，判趙男敗訴。

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