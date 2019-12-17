驚險！妙齡女當面跳愛河　帥警跳下「鬼門關前拉一把」

▲眾人合力將女子拉上岸邊。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄愛河17日凌晨有年輕女子要往下跳，轄區自強派出所員警獲接到運將報案後趕抵現場，見到該名女性情緒不穩，員警上前安撫後原打算要帶回派出所安置，誰知女子卻突然一個箭步往愛河跳，其中一名男警見情勢緊張，於是脫下身上裝備後跳水救人，並在水中拉住女子直到消防隊抵達，合力將女子救上岸。

▲女子被救上岸後情緒激，員警只能進行保護管束後將她送醫。（圖／記者洪正達翻攝）

據了解，自強所王姓警員獲報最先到場後，原本與報案的運將試圖安撫女子，誰知女子卻縱身往下跳，王員也立即跳水救人，另名同事則拋下救生圈，不過女子似乎對員警跳水救人不領情，不斷大聲咆哮，王員也只能喝斥她冷靜，並拉住她長達數分鐘直到消防隊抵達後接手。

女子被拉上岸後情緒仍相當激動，員警只能先將她進行保護管束後送醫，並連繫家屬協助，跳水的王姓警員爬上岸後全身溼透，隨後就返回派出所更衣，自己的手背則在救人過程中擦傷，自行擦藥後返回工作崗位。

▲自強派出所王姓員警全身濕透、手背擦傷。（圖／記者洪正達翻攝）

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