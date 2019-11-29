小黃起步保險桿頂到他膝蓋　高雄爆走男4打1拖出運將猛踹

▲男子膝蓋遭撞，當場拉開車門往駕駛座踹。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄新興區七賢二度29日清晨發生一起行車糾紛，一輛計程車正準備要駛離時被路邊一群男子攔下，不分青紅皂白就往駕駛身上踹，警方目前正追查施暴的男子中。

據了解，新興分局通知計程車駕駛到案說明後，初步釐清是甘姓男子當時開著計程車載客到七賢二路下車後，準備駛離時右側突然一名男子出現，甘男當場反應不及，右前保險桿碰撞該男子膝蓋，引發該男子不悅動手，目前已從監視器鎖定到相關車輛，將通知他到案說明。

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