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東森購物陪我一起成長　東森購物購物專家斯容

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▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

說到大中華地區的購物專家(主持人)，論資歷最深的第一人，我想我應該當之無愧的站出來。

從1999年12月21日東森購物在台灣開台成立至今，將近20個年頭，我始終堅守崗位，不曾離開過。雖然資歷並不能說明一切，但是對我、甚或東森集團來說，卻是代表了一個新興電視台、一個新興的商業體系，從草創、拼搏、成長、邁向繁榮興盛，到今天趨於穩定收益，乃至未來轉型創新的一段完整歷程。

不輕易說放棄　我就這麼咬著牙待下來了

1999年我加入東森購物時，是參加一個大型的主持人徵選活動而雀屏中選的。最有趣的地方是，我當時還是個尚未畢業的大學生。那年我大三升大四，對當主持人這件事興趣勃勃；只是沒想到考上的這個「購物專家」，是個必須兼具主持人口條反應和銷售專業實力的工作。

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

在剛加入東森購物的前幾年，我被分配去賣三C和家電用品，生冷的專業知識和昂貴的價錢，常常讓我壓力大到夜不成眠。光是背那些艱澀的專業介紹內容，就令很多主持人心生畏懼而被迫放棄這份工作。我猶記得開台那幾年，購物專家每年的淘汰率就高達五成！也就是每年不適任而自動離職的購物專家，就有一半以上。可是，我從來不放棄自己，也從來不願放棄這份工作。除了薪水真的高人一等(對一個剛畢業的大學生來說)，更重要的是這份工作真的很有挑戰性，它全然不同於我其他同學畢業後擔任的行政助理或文書處理等工作。於是乎，我就這麼咬著牙待下來了。

請繼續往下閱讀...

也許是有那麼一些幸運，在2002到2007那五年，我和東森購物一起見證了台灣經濟的榮景，那也是東森購物整體業績飛躍成長的輝煌歲月。那段日子真的是號稱什麼都賣得出去！業績好，我也跟著受到媒體關注，上了很多綜藝節目，包括當時最紅的「康熙來了」，成為家喻戶曉的名人。2009年2月一則揭露我去韓國整型的新聞，意外地被放大炒作。這件事算不上醜聞，但對當時民風保守的社會來說，在報端上披露一張整型後尚未復原的臉，確實造成不小話題。我很感謝東森集團的王總裁、宋湘嵐執董、李傳偉總經理協助我在從韓國回來的第一時間開了記者會，後來還出了一本描述自己整型心路歷程的書，化危機為轉機，也再次把我的知名度向上推高。

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

婉拒電影邀約　我要當電視購物圈的「歐普拉」

因為人氣爆紅，當時有演藝圈的知名導演，想說服我離開購物台，轉行去拍電影。無法取捨的我，只好硬著頭皮請長官幫我徵詢王總裁的意見。萬萬讓我無法想到的是，對我而言向來高高在上的王總裁，竟然說要當面接見我！！那是我與王總裁第一次面對面懇談。總裁非常地親切，就像問候兄弟姊妹一樣關心我的狀況。我記得總裁說了一句語重心長的話：「拍電影，妳最多拍個兩三部，以後可能就沒下文了；可是當購物專家，妳可以做到50、60歲，這在國外都有前例可循。」他又說：「拍電影能夠紅幾年？購物專家可是越老越吃香 !」於是我聽從了王總裁的建議，辭退了電影工作的邀請，也不再嚮往五光十色的演藝圈。往後的幾年，我在購物專家這個工作領域越發認真專注、也越發積極地創造屬於我自己的專業形象。我有一個心願，我想當電視購物圈的「歐普拉」，一個最有話語權和影響力的女性！

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

銷售成功的字典裡　沒有「幸運」這兩個字

隨著在東森購物待的時間越長，我對購物節目、商品的掌握度也越發熟練、專業和精準。20個年頭下來，可說到了爐火純青、如魚得水的狀態了。我自己做了一個粗略的統計：從1999年12月起，至今我至少累積了約16,000檔節目的銷 售經驗，超過1,000種商品的品項。算一算，我的人生幾乎一半的日子都在on節目，未來還將不斷繼續累積我的銷售產值和經驗；但我每天還是依舊兢兢業業地做好每一檔節目的銷售準備工作。因為我經歷了東森購物的大興盛時期，也經歷過東森購物的業績停滯期，我從這些寶貴的銷售經驗中得知，銷售成功的字典裡，沒有「幸運」這兩個字，只有萬全的準備和專業的態度，才能讓客戶買單。

我的人生，就像是東森購物裡一部購物教科書的縮影。能有這一切寶貴的經歷，都是東森集團的王令麟總裁和東森購物賜予給我的，我在這裡由衷地表達，謝謝總裁！謝謝東森購物！

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