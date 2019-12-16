2019苗栗音樂佳餚節　搖滾天團八三夭領銜飆音浪

▲文化觀光局16日在竹南馥藝金．鬱金香酒店舉辦苗栗音樂佳餚節宣傳記者會，活動將於12月27至29日熱鬧登場。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

2019苗栗音樂佳餚節將於12月27日至29日在竹南運動公園熱力登場，除了推廣在地優秀樂團外，還邀請搖滾天團八三夭、A-Team等眾多歌手與樂團輪番開唱，並結合上百攤在地特色美食、農特產文創品，為冬季旅遊苗栗揭開序幕。

縣長徐耀昌表示，縣府自2017年起舉辦苗栗音樂佳餚節，結合苗栗縣觀光協會等民間團體及各業者的鼎力相助，並獲得交通部觀光局、台灣電力公司、中油公司的大力支持，成功打響苗栗觀光品牌，並成為苗栗地區特色節慶亮點活動。

▲記者會現場，還請到了Lamigo女孩以精采唱跳表演開場。（圖／記者黃孟珍攝）

徐耀昌指出，苗縣擁有雙慢城、Rail Bike兩大全台唯一的優勢，還有豐富的自然景觀，以及浪漫台3線沿線在地農特產、文創品等物超所值伴手禮及特色旅宿，尤其是12月最夯的行程就是到苗栗泰安溫泉區泡美人湯、採草莓，歡迎民眾闔家來苗栗作客。

2019苗栗音樂佳餚節以「音浪美食、跨年山城」為主題規畫系列活動，卡司陣容堅強，12月27日晚間由「百老匯爵士之夜」打頭陣，爵士音樂團體Person Jazz、Ding Jazz Band將帶給民眾最放鬆、愜意的小週末夜晚。

▲▼縣內農特產、文創及美食業者也在現場擺攤，展現苗栗多元特色與魅力。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗縣觀光協會表示，3天活動除了精彩節目外，現場更搭配上百場攤的美食饗宴、農特產品、在地青年組成的菁市集等，同時特別邀請百大網紅、Cosplay等一同來共襄盛舉，歡迎國內外好朋友一起到苗栗來參加音美食嘉年盛會。相關活動資訊，可至Facebook「苗栗音樂佳餚節」粉絲專頁或上縣府文化觀光局網站查詢。

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