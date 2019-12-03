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回饋社會！永達保經攜手「陳亞蘭歌仔戲」　戲臺辦桌結合藝文與公益

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▲永達保險經紀人公司總經理陳慶鴻（後排右二）與陳亞蘭歌仔戲團員一起為長輩上菜。（圖／永達保險經紀人提供）

▲永達保險經紀人公司總經理陳慶鴻（後排右二）與陳亞蘭歌仔戲團員一起為長輩上菜。（圖／永達保險經紀人提供）

財經中心／台北報導

歲末年終是團圓惜福的季節，台北市歌仔戲推廣協會與台北市文化基金會第二年於西門紅樓舉辦「2019戲臺辦桌」活動，邀請長者參加傳統熱鬧的戲台辦桌圍爐，同時欣賞長期為台灣歌仔戲文化努力的理事長陳亞蘭所編排的戲劇。永達保險經紀人表示，感恩惜福回饋社會，連續2年支持響應台北市歌仔戲推廣協會舉辦的戲台辦桌活動，結合藝文與公益，很有過節氣息、快樂又溫馨。

永達保經表示，社福單位到了歲末總為籌措年菜金傷透腦筋，團圓飯是許多長輩一年當中最豐盛的一餐，也是節慶文化裡最期待與家人團聚的一餐。

陳亞蘭歌仔戲舉辦的辦桌活動，席開22桌，邀請社團法人台北市臻佶祥社會服務協會、台北市中正老人服務暨日間照顧中心、南港老人服務中心、政慧慈善基金會、新光醫院乳癌病友姊妹會經濟弱勢的長輩們，人數多達120人以上，讓長者觀賞人生記憶中的歌仔戲，成就一場身心靈都滿足的文化活動。

此次歌仔戲演出的內容為新生代演員設計打造的節慶戲碼《黑家店2：追殺萬古流芳》，讓長輩的回憶融入歌仔戲的演出技藝，透過有趣互動的方式，希望給予長輩力量與盼望。永達保經表示，此次公益活動，除了看見社福團體的需求，同時給予新生代歌仔戲演員發光的舞台，讓最親民的歌仔戲藝術與辦桌文化結合濃厚的傳承意味。

永達保經表示，隨著台灣邁入高齡化，永達深耕關懷長者，每年超過30場探訪活動，由永達志工前往養護中心或機構陪伴長輩，並於去年發起8年長期照護專車捐贈計劃，預計捐贈64台長照專車，協助縣市政府推動多元長照服務。

永達希望扮演拋磚引玉的角色，喚起企業與民眾對長者的關懷，以及支持台灣本土歌仔戲、辦桌文化的傳承，讓喜愛歌仔戲的長輩再展笑容，並期望更多人加入關懷長者的行列。

 
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