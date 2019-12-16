還沒等到韓國瑜求幫忙　王金平：隨緣、不必勉強

▲王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／台北報導

退出總統大選後的前立法院長王金平，一直成為藍營內部積極拉攏整和的對象。對此，王金平16日上午受訪時被問到，國民黨總統候選人韓國瑜是否有尋求協助，王金平唱出台語歌回應，「望也望啊，等也等」，這就是隨緣，不必勉強。

此外，目前國民黨內不斷傳出改革聲浪，台南市議員謝龍介已表態參選黨主席，王金平是否將投入爭取黨主席？王金平說「不會選」，也透露鴻海集團創辦人郭台銘赴美前雙方曾通過電話，郭問「要不要參選（黨主席）？王金平告訴他「不會選」。

王金平認為，未來黨主席有兩項重要的事情，包括如何重振黨魂，以及要思考如何解決國民黨的困境，其中最重要的還是財務問題，能夠做好這兩件事的人，參選黨主席才會受到大家的尊重與支持。

今天王金平於立法院辦公室寫春聯，寫下「植福修慧」。對媒體詢問是否覺得國民黨需要植福，王金平說，每個人都要，為民眾多服務，解決民間的痛苦，帶給人民更好的生活，這就是植福。

其他人也看了這些…

►「分裂投票」韓國瑜最危險 民進黨區域立委30.2%有機會拼過半

►「亡昌感」追打韓國瑜政黨票上升至6.9.% 宋楚瑜終橘之戰慘跌剩2.6%

►蔡英文46.6%領先韓國瑜 這些人上次投給朱立倫、宋楚瑜



►超越藍綠，就靠她了