109學年「教學訪問教師」開始申請　都會師到偏鄉讓教育有更多可能

▲黃美鳳與受訪學校教師組成備課趴分組討論。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部「教學訪問教師計畫」鼓勵一般地區優秀教師下鄉，協助當地教師共同備課、提升教學專業，109學年度「教學訪問教師計畫」12月開始申請，教育部歡迎一般地區學校教師踴躍參加，為教學生涯增添更豐富的色彩。

高雄市鼓岩國小教師許詩屏105至107連續3個學年度參與教學訪問教師計畫，並表示，一開始是抱持分享教學理念及體驗不同文化與學習特質的心態參加，希望為自己的教學注入新活力。

請繼續往下閱讀...

過去3年許詩屏分別前往高雄市桃源區布農族小學樟山國小以及澎湖縣龍門國小，在兩校訪問期間，許詩屏以第三人的角度觀察問題，與受訪學校教師共同討論學生學習的迷思及教師教學盲點，相互交流並結合自身教學經驗，透過共同備課及製作桌遊教具等方式，一起解決問題，使數學等教學科目更加活潑，也讓學生有截然不同的學習體驗，並愛上學習。回顧這3年的教學訪問，她覺得視野變得更廣，對未來教學也更有想法。

▲許詩屏與受訪學校教師組成社群討論。（圖／教育部提供）

台南市海佃國小教師黃美鳳也是連續3年參與教學訪問教師計畫，她提到，當初因朋友大力支持及鼓勵，決定給自己一個挑戰自我的機會，也累積更多人生經驗。第一年她到偏遠地區的嘉義縣來吉國小，隔年轉到台東縣泰源國小，最後一年則飛到金門的金寧國小，體驗台灣東西部及外島截然不同的教學環境。

訪問期間，黃美鳳與受訪學校教師組成「備課趴」，發現每所學校的教師都是「臥虎藏龍」，自己則像「催化劑」的角色，促進受訪學校教師同領域、跨年段間的教學單元合作，透過不斷嘗試、磨合與分享，教師們彼此成為緊密的互助夥伴，共同激盪教學想像，甚至擴大邀請其他地區教師共同參與，產生更多共鳴與迴響。



