【廣編】磐石集團傳愛捐贈交通車　解決偏鄉交通困境

▲右起為新竹縣文化局局長田昭容、磐石保經徐正漢業務長、新竹縣縣長楊文科、台大保經董事長陳亦純、新竹縣社會處處長李國祿，希望藉由交通車捐贈拋磚引玉，帶動台灣善的力量。

圖、文／磐石保經提供

磐石集團秉持著「以愛為核心」的企業經營理念，繼2019年10月份的「千里傳愛」十周年環島募款幫助偏鄉兒童的公益活動後，12/14（六）於新竹縣政府點燈活動時，捐助新竹縣政府愛心交通車，解決新竹尖石鄉偏鄉居民交通不便問題，希望藉由交通車捐贈拋磚引玉，帶動台灣善的力量，藉此讓更多民眾關注偏遠地區的照護問題，重視公益的善舉，為企業社會責任的公益典範。

2018年8月，台大保經與磐石保經合併後，延續台大保經2014年開始每年捐贈交通車至偏鄉，至今已邁入第6年，過去捐贈單位包含花蓮門諾會醫院、新北市政府、南投縣政府、南投縣特殊學校及桃園義興部落，其中花蓮因獨居老人多且東部地區醫療資源較為缺乏，故捐贈花蓮基督教門諾會醫院愛心交通車；此外，桃園義興部落文化健康站的輔導員也表示，由於山區許多行動不便的長者，交通車在部落反應熱烈，一天平均出車3至4次，除了接送長輩至文化健康站參與課程或用餐，也接送長輩至醫院，為偏鄉提供實際的幫助。

