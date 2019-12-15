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快訊／波特王慘遭解約！陸行銷公司「聲明曝光」：強烈譴責不當言行

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▲波特王經營的商城粉絲團永久回不來了。（圖／翻攝自波特王臉書）

▲波特王經營的百萬人微博遭合作方竄改密碼。（圖／翻攝自波特王臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

波特王與總統蔡英文合作拍片，將影片PO至Youtube及臉書，被大陸合作方痛斥後解約，引起網友關注。合作方papitube（徐州自由自在網路科技有限公司）在微博上發布聲明稿，譴責波特王的「不當言行」。

波特王15日晚間在臉書PO文，因日前與蔡英文合作，在影片中稱對方為總統，因此被大陸合作方要求下架影片，進而直接解約，還把他經營已久的百萬人微博帳號奪走，「這每個月損失雖然不小，但我們真的跪不下去」。

papitube表示，波特王（陳加晉）與公司推崇的正職專業等精神產生分歧，因此決定與對方解除合作關係，其中包括自媒體合作、商業廣告合作、電商運營及演藝合作等，「聲明發布之日起，波特王所擁有的社交媒體帳戶之行為或其他商業活動均與papitube無關」。

▲▼快訊／波特王慘遭解約！陸行銷公司「聲明曝光」：強烈譴責不當言行。（圖／翻攝微博papitube）

▲papitube聲明稿如上。（圖／翻攝微博papitube）

papitube提及，他們致力於幫助微博主成長，以提供更好的內容來得到商業利益，「對波特王在社交平台上做出的不當言行表示強烈譴責，papitube實在難以接受，故做出解約的決定。」

最後，papitube聲明，「papitube嚴厲斥責任何有損國家榮譽的言行，堅持一個中國原則，捍衛國家主權。」

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▼波特王團隊與合作方對話如下。（圖／翻攝波特王臉書）

▲▼波特王拒刪除影片霸氣解約。（圖／翻攝自臉書／波特王 Potter King）

▲▼波特王拒刪除影片霸氣解約。（圖／翻攝自臉書／波特王 Potter King）

▲▼波特王拒刪除影片霸氣解約。（圖／翻攝自臉書／波特王 Potter King）

▲▼波特王拒刪除影片霸氣解約。（圖／翻攝自臉書／波特王 Potter King）

▲▼波特王拒刪除影片霸氣解約。（圖／翻攝自臉書／波特王 Potter King）

▲▼波特王拒刪除影片霸氣解約。（圖／翻攝自臉書／波特王 Potter King）

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