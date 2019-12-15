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木瓜又大又香！她一見口水流滿地　下秒迅速往下塞...賊樣全被拍下慘賠1萬

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▲▼木瓜。（圖／記者許展溢攝）

▲陳女見到木瓜好想吃，竟起貪念，一把將木瓜塞進自己的購物袋想直接離開，但當場被抓包。（示意圖／記者許展溢攝）

記者陳韻如／基隆報導

陳姓女子在一家楊姓女子所經營的蔬果攤選購商品，見到架上陳列滿滿的木瓜，竟起了貪念，趁著人著眾多而楊女不注意之際，順手將木瓜塞進自己的購物袋，想直接離去。沒想到，陳女的一舉一動全被楊女看在眼哩，於是立刻報警處理。基隆地院審理後，也依竊盜罪將她判拘役10天，得易科罰金1萬元，另考量她並無前科，因此給予緩刑2年。

判決書指出，61歲陳女10月中時在蔬果攤看見滿滿的木瓜，竟趁著人潮眾多時，拿走了一顆，並迅速塞進自己的購物袋內準備離去，被眼尖的楊女逮個正著，於是立刻報警處理。

警方到場後，陳女辯稱自己是忘了結帳等，但警方調閱監視器發現，陳女根本沒有要結帳的意圖，因此認定她犯行明確，將她依竊盜罪嫌送辦。然而，檢方在偵訊時，陳女依舊否認犯行，但監視器畫面已罪證確鑿，因此依法將她起訴，並向法院聲請簡易判決。

基隆地院法官審理後認為，陳女不以正當途徑購買生活所需，還任意竊取他人擺放販售的水果，此行為實屬不該，且事後又不肯承認，態度不佳，但因為她已歸還該偷來的木瓜，也並無前科，因此依竊盜罪嫌判她拘役10天，得易科罰金1萬元，緩刑2年。

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