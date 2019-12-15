▲ 新北「耶誕惜食分享節」登場，美食區由青農陳琬婷與陳忠慶銷售自產農產品。（圖／遠足生態農場提供）

記者郭世賢／新北報導

2019耶誕惜食分享節於14日下午在板橋車站站前廣場舉辦，活動主題以「醜蔬果大翻身，果漾創意職人」為主軸，邀請莊敬高職、樹人家商及東海高中等3校餐飲科學生，擔任本活動「果漾創意職人」。於15日下午2時將一同進行果雕LIVE表演，並開放民眾票選喜歡作品，參與活動民眾都有機會獲得精美小禮物。

新北市副市長吳明機表示，根據聯合國的調查，2018年全球超過8.2億人沒有充足的食物，相當於每9個人，就有1人受飢餓所苦。為推動「惜食」理念，市府每年均舉辦耶誕惜食分享節，希望大家能秉持耶誕節珍惜與分享的精神。

▲ 新北「耶誕惜食分享節」熱鬧登場，副市長吳明機化身果雕職人。（圖／新北市農業局提供，下同）

今年活動以「醜蔬果大翻身，果漾創意職人」為主題，期望民眾透過「職人」的互動，能改變對格外品的刻板印象，了解格外品只要經過巧手，也能輕鬆成為佳餚。

好食好食吳淑真表示，感謝農業局提供展售平臺，讓農民可直接接觸消費者，有機會銷售格外農產品，還能將惜食理念傳遞給民眾，讓更多人接觸惜食議題。民眾潘小姐表示，今年第一次參加耶誕惜食分享節，很開心能與各校職人一起製作可愛的果雕，原來常說醜蔬果經巧思也能變得療癒。

農業局表示，今年活動內容相當豐富，歡迎舊雨新知明15日攜家帶眷一同響應活動，除了可與職人一同製作果雕及參加現場互動活動外，在美食區也能品嘗活動期間限定的特色美食及農特產品，如樹人家商的手工橙皮蛋捲與泰泰－泰式料理的泰式甜點。另邀請3校學生代表，以「耶誕」作為雕刻主題，進行果雕LIVE表演，民眾現場票選喜歡作品，即有機會獲得精美蔬果雕刻組1份。

遠足生態農場：https://www.facebook.com/HikingFarm/

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