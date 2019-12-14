　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北第三屆文化貢獻獎　侯友宜：向文化扎根與傳承者致敬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北第三屆文化貢獻獎 侯友宜：向文化扎根與傳承者致敬。（圖／新北市文化局提供）

▲ 新北第三屆文化貢獻獎，侯友宜：向文化扎根與傳承者致敬。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第三屆新北文化貢獻獎14日在鶯歌陶瓷博物館頒獎，得獎者有陶藝家－孫超、掌中戲王－許王、廟宇彩繪大師－莊武男及東南亞教育科學文化協會，由市長侯友宜頒獎表揚，並向這群文化傳承者致敬。侯友宜說，得獎人一生堅持在一件事情上的精神令人敬佩，是新北之光、新北市的驕傲，更是台灣的國寶。

致詞時，侯友宜回憶童年時光，也經常佇足戲棚下看布袋戲，所以特別熟稔歷代忠孝節義等歷史故事。市長一時技癢，也與許王老師演出「時空掌中戲」，由市長托起三太子李哪吒的布袋戲偶，向許老師掌中的關公請安，畫面趣味十足。

▲ 新北第三屆文化貢獻獎 侯友宜：向文化扎根與傳承者致敬。（圖／新北市文化局提供）

▲ 新北市長侯友宜即興布袋戲演出向得獎者致意，感謝他們對文化的貢獻與付出。

侯友宜感謝得獎者長期對新北市的貢獻與付出，尢其深深感動於孫超、許王、莊武男三位文化傳承者，一輩子守著一個領域，奉獻文化藝術。侯友宜說「一輩子只要做好一件事，就很了不起」。他也肯定東南亞教育科學文化協會，對新住民朋友的心靈輔助，在成立5年的短短時間為社會所作的貢獻。

文化局指出，已經高齡91歲的陶瓷藝術家孫超先生，於三芝區成立「田心窯」陶藝工作室，持續創作結晶釉作品，並無私公開配方間接影響鶯歌區陶瓷產業。小西園團長許王先生長期推廣布袋戲，指導新莊國小成立「小小西園」布袋戲社團，把傳統掌中藝術向下扎根，建構新莊區為台灣布袋戲重鎮。

▲ 新北第三屆文化貢獻獎 侯友宜：向文化扎根與傳承者致敬。（圖／新北市文化局提供）

▲ 2019新北文化貢獻獎頒獎典禮，得獎者東南亞科學教育文化協會。

莊武男先生是新北市登錄傳統彩繪保存者，推廣文化資產及古蹟修復多有貢獻，協助傳統工藝研究出版，留下珍貴文獻資料。社團法人東南亞教育科學文化協會透過文化藝術讓東南亞移民得到關懷與協助，創造移工與台灣社會溝通對話的環境，將新北市營造成為一個彼此包容、互相學習的友善城市。

文化局表示，新北文化貢獻獎自2017年開辦，本屆獎座特別邀請首屆得獎人國際雕刻大師朱銘設計，以人為主題，運用簡潔有力雕刻，象徵貢獻精神無需過多詮釋，僅是一份對文化最真誠的心意。

「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
首爾搭計程車「認明2顏色」揭暗黑內幕！當地人：觀光客容易被騙
愛吃2肉品罹癌機率增！專家激推「三種解毒水果」：配蒜頭也很讚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北第三屆文化貢獻獎　侯友宜：向文化扎根與傳承者致敬

台東偏鄉運輸大躍進　10條幸福巴士路線接連啟航上路

發揮創意「粽葉包雞排」　南榮國中園遊會「塑」不招待… 一身輕鬆

全國第一新北汙水接管達百萬戶　侯友宜：盼中央地方持續配合推動

就業歧視、性騷擾通通母湯　新北邀你捍衛職場平權

互動式水保小尖兵教具　引導學童認識學習水土保持知識

報案家人被割喉！警消大陣仗趕到只見醉女發酒瘋...開罰單收隊

嘉檢查獲選舉賭盤　一男一女遭捕訊後飭回

張善政桃園與新住民有約　來台半年內懷孕應給健保

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

陶晶瑩食物中毒內幕　自爆：就是我枕邊人下的毒

搶拍超高耶誕樹、賞魔幻燈光秀 8大主題燈區玩翻高雄追光季！

佛心公司發3億尾牙獎金人人有份 最高一次拿800萬「員工感動落淚」

周華健混血兒撞臉「強尼戴普」　黃子佼認證跟爸：真的不一樣

新北第三屆文化貢獻獎　侯友宜：向文化扎根與傳承者致敬

台東偏鄉運輸大躍進　10條幸福巴士路線接連啟航上路

發揮創意「粽葉包雞排」　南榮國中園遊會「塑」不招待… 一身輕鬆

全國第一新北汙水接管達百萬戶　侯友宜：盼中央地方持續配合推動

就業歧視、性騷擾通通母湯　新北邀你捍衛職場平權

互動式水保小尖兵教具　引導學童認識學習水土保持知識

報案家人被割喉！警消大陣仗趕到只見醉女發酒瘋...開罰單收隊

嘉檢查獲選舉賭盤　一男一女遭捕訊後飭回

張善政桃園與新住民有約　來台半年內懷孕應給健保

地方熱門新聞

張善政桃園與新住民有約　談健保

大樓掛292台冷氣 專家：為省電費

家樂福秀泰攜手　北港經濟新巔峰

民進黨不分區立委排16　湯蕙禎請假

蔡英文陳明文嘉義競總造勢

淡水紅樹林木棧步道12/14重新開放

降低車速利器　桃園啟用「實體減速台」

三義小貨車翻覆　夫妻1脫困1命危　　

國寶級職人顏振發：為台灣而畫　

七股阿嬤老年喪子遺留兩孫生活困苦

12天狂吸22.8億　Big City穩坐最狂周年慶

南警16名員警救命有功受獎

報警家人被割喉　警消趕到發現醉女發酒瘋

幼童跑到路上險象環生暖警協助尋母

更多熱門

相關新聞

靈鷲山華嚴法會網路直播共修

靈鷲山華嚴法會網路直播共修

邁入第15年的靈鷲山華嚴法會，13日在聖山寺啟建為期17天的法會，全程奉誦《大方廣佛華嚴經八十一卷》一部，今年更首度推出線上同步直播共修，讓無法親臨的信眾，也能同霑法益。新北市副市長謝政達14日也特別前往法會壇城捻香、供燈祈福。

新北市圖中和分館「國際移民日」

新北市圖中和分館「國際移民日」

全國第一新北汙水接管達百萬戶

全國第一新北汙水接管達百萬戶

新北邀你捍衛職場平權

新北邀你捍衛職場平權

新北坪林茶鄉絕美自行車道

新北坪林茶鄉絕美自行車道

關鍵字：

新北鶯歌藝術

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦狂嗆Keanna「再爆粗口」！下場卻GG

Gary老婆「正面近照」曝光！

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

潤娥罕見遭噤聲　聯訪8mins尷尬結束

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

180cm暖男才16歲就被星探挖掘14次！

炸彈客：讓我老婆來　妻：叫他死一死

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

5樓宅「23冷氣整齊坐」網一看2字邪笑

更多

最夯影音

更多
陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙
謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面