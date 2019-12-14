▲ 新北第三屆文化貢獻獎，侯友宜：向文化扎根與傳承者致敬。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第三屆新北文化貢獻獎14日在鶯歌陶瓷博物館頒獎，得獎者有陶藝家－孫超、掌中戲王－許王、廟宇彩繪大師－莊武男及東南亞教育科學文化協會，由市長侯友宜頒獎表揚，並向這群文化傳承者致敬。侯友宜說，得獎人一生堅持在一件事情上的精神令人敬佩，是新北之光、新北市的驕傲，更是台灣的國寶。

致詞時，侯友宜回憶童年時光，也經常佇足戲棚下看布袋戲，所以特別熟稔歷代忠孝節義等歷史故事。市長一時技癢，也與許王老師演出「時空掌中戲」，由市長托起三太子李哪吒的布袋戲偶，向許老師掌中的關公請安，畫面趣味十足。

▲ 新北市長侯友宜即興布袋戲演出向得獎者致意，感謝他們對文化的貢獻與付出。

侯友宜感謝得獎者長期對新北市的貢獻與付出，尢其深深感動於孫超、許王、莊武男三位文化傳承者，一輩子守著一個領域，奉獻文化藝術。侯友宜說「一輩子只要做好一件事，就很了不起」。他也肯定東南亞教育科學文化協會，對新住民朋友的心靈輔助，在成立5年的短短時間為社會所作的貢獻。

文化局指出，已經高齡91歲的陶瓷藝術家孫超先生，於三芝區成立「田心窯」陶藝工作室，持續創作結晶釉作品，並無私公開配方間接影響鶯歌區陶瓷產業。小西園團長許王先生長期推廣布袋戲，指導新莊國小成立「小小西園」布袋戲社團，把傳統掌中藝術向下扎根，建構新莊區為台灣布袋戲重鎮。

▲ 2019新北文化貢獻獎頒獎典禮，得獎者東南亞科學教育文化協會。

莊武男先生是新北市登錄傳統彩繪保存者，推廣文化資產及古蹟修復多有貢獻，協助傳統工藝研究出版，留下珍貴文獻資料。社團法人東南亞教育科學文化協會透過文化藝術讓東南亞移民得到關懷與協助，創造移工與台灣社會溝通對話的環境，將新北市營造成為一個彼此包容、互相學習的友善城市。

文化局表示，新北文化貢獻獎自2017年開辦，本屆獎座特別邀請首屆得獎人國際雕刻大師朱銘設計，以人為主題，運用簡潔有力雕刻，象徵貢獻精神無需過多詮釋，僅是一份對文化最真誠的心意。

「時間對我們來說完全沒用！」