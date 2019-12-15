帶「老公骨灰」乘地鐵…阿嬤下車竟忘拿了！乘客撿走藏家中：以為是吃的

▲帶老公骨灰乘地鐵，不慎丟失了。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

拿錯東西經常發生，不過，大陸有個吃貨拿錯的東西，可能讓她一生銘記。長期定居日本的王姓阿嬤日前回到上海，領取過世老公的骨灰，沒想到在乘坐地鐵途中，不慎把裝有骨灰的塑膠袋遺忘在座位下，被另外一個女乘客撿走藏家中。事後，這位乘客竟然說，「以為是吃的，所以才帶走。」

據《看看新聞》報導，王姓阿嬤10日回到上海，領取過世老公的骨灰，為了不給其他乘客造成影響，專門用普通塑膠袋包住，乘地鐵時放在座位下方，結果下車卻忘記拿了。事後才想起的她，心急如焚一邊哭一邊報警求助，自責表示，「都怪我自己，我平常就是丟三落四，在日本已經丟了十幾次錢包了。」

隨後，警方查看監視器畫面發現，竟是另一名乘客帶走了塑膠袋。最終，警方通過交通卡刷卡記錄，確定了該乘客乘坐地鐵的時間規律，次日在上海市光路地鐵站找到了這名乘客，成功找回了丟失的骨灰。

▲一女乘客以為是食物，撿走藏家中。（圖／翻攝自看看新聞）

據了解，這位撿到骨灰的乘客表示，當時不知道袋子裡是什麼，還以為是吃的東西或者禮品之類，就帶走了。不過，報導中並沒有透露，這位「吃貨」回家去，打開的那一刻有沒有受到驚嚇。

網友看後傻眼了，紛紛吐槽，「兩位都太神，骨灰都能忘記拿，骨灰都要撿回家」、「真是什麼東西都要撿回家」、「給手欠的人一個記一輩子的教訓」、「愛撿便宜的人啊，以後再也不敢亂撿東西」、「老伴說：每次都丟七落五的，下次別帶我出門了」、「以為是什麼值錢的東西吧，讓你貪什麼都拿，這下好了吧，晚上睡得著不」、「就怕這吃貨打開後用手指尖沾了一點，放嘴裡說：這是啥東西啊」。

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