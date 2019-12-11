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南太平洋小島布干維爾有望成最新國家　公投出爐「98%贊成獨立」

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▲▼布干維爾公投結果出爐，98%贊成獨立。（圖／路透社，下同）

▲▼布干維爾地方政府大樓換下巴紐國旗，升起當地旗幟 。（圖／路透社，下同）

記者康心禹／綜合報導

南太平洋島嶼布干維爾（Bougainville）的獨立公投結果11日公布，98%的選民支持從巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）獨立，有望成為世界上最新的國家；當地瀰漫著歡愉氣氛，地方政府大樓換下巴紐國旗，升起當地旗幟。

布干維爾在一戰時成為澳洲屬地，在1975年成為了巴布紐幾內亞的一部分，今年的11月下旬至12月中旬，島上的20.7萬人開始進行公投，決定看是希望擁有更大的自治權，還是獨立建國。公投結果顯示，98％的選民（176,928人）投票贊成獨立，不到2％的選民（3043人）選擇留在巴布亞紐幾內亞，但擁有更大自治權；目前公投結果還需要國會的批准。

此次公投屬於2001年內戰結束時簽訂的和平協議條件之一，當時內戰的主因是銅礦資源分配不均，位於布干維爾中部的潘古納銅金礦坑（Panguna mine）是全球最大的露天礦場之一，開採銅礦帶來的收益很大，但很少回饋給布干維爾居民，引發居民的不滿；1988年時「布干維爾革命軍」（BRA）起身反抗，陷入長達10年內戰，據估計，當時20萬人口中有2萬人喪生。

▲▼布干維爾公投結果出爐，98%贊成獨立 。（圖／路透社）

巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩（James Marape）於9月到訪時承諾，中央將會全力協助投票，確保安全，但仍希望維繫國家領土完整，承諾給予更多經濟自主權，讓布干維爾島繼續維持巴紐的一省。

布干維爾位於巴布亞紐幾內亞東邊700公里，位處澳洲與關島之間，面積不到1萬平方公里，僅約台灣的1/3大，人口規模也將是世界上最小的國家之一。

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