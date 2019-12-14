南韓43車連環撞「7死32傷」引火燒車　警消出動100人救援：死傷恐攀升

집회 끝나고 조심해 돌아가셔요!

도로가 기온이 갑자기 내려가면서 녹았던 눈이나 비가 얇은 블랙아이스빙판으로 변해있다하니 귀갓길 급해도 과속하지말기요!

상주-영천고속도로 상·하행선서 ‘블랙 아이스(Black Ice)’로 인한 다중 추돌사고가 동시에 발생해 7명이 숨지고 32명이 다치는 참사가 발생 pic.twitter.com/rSF8tVTwh8 — Go for it~!!! (@2NI1504) December 14, 2019

記者林瑩真／綜合外電報導

南韓「尚州─永川」高速公路14日清晨4時41分許接連發生2起連環車禍，超過43輛車捲事故，目前確認是7死32傷，但官方表示，傷亡人數恐持續增加。

綜合外媒報導，在上線的事故是，包含一輛貨車共21輛汽車發生大規模相撞，造成6人死亡、14人受傷，其中10多輛汽車是被事故引發的大火所波及；至於下線的事故，則是在2公里外發生22輛車追撞意外，造成1人死亡、18人重傷。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

當地消防隊聲明，多數傷者都被緊急送往附近醫院治療，不過其中11人傷勢嚴重，不排除死亡人數增加。另外，連環車禍也引發火燒車，讓警消出動100人、44台消防設備車，花費3小時才終於將火勢撲滅，目前正在調查事故原因。

報導指出，由於當時夜間下著小雨，可能是路面上形成「黑冰」（溫度驟降讓融雪、雨水在路面結冰）情況，因而發生車禍。

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