開到一半火燒車！4人倉惶逃生　國道3號北上封閉回堵4公里

記者唐詠絮／彰化報導

發生在國道3號北上198公里路段，14日下午4時許鄧男駕駛自小客車，車內載著3乘客行駛在外線車道，不明原因起火燃燒，國道勤務指揮中心旋即指派巡邏車及緩撞車前往，並通報彰化縣消防局派遣水車及救護車前往協助處理，現場因火勢猛烈，員警考量行車安全，封閉國3號北上全線，所幸無人員傷亡。

▲國道3號下午發生火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經了解該起火燒車事件，自小客車由日月潭欲返回台北，行經該路段駕駛察覺車輛突有異樣並冒煙，立即停車待援，不久即起火燃燒。現場因火勢猛烈，員警考量行車安全，封閉國3號北上全線，並加派巡邏車於快官入口處引導車流下交流道。俟事故車輛火勢撲滅並降溫後續交由彰化縣消防局鑑識調查;通報南投工務段檢視安全，適逢假日車流約回堵4公里左右。

▲國道3號下午發生火燒車。（圖／記者唐詠絮攝）

國道七大隊大隊長李信義表示：「本日轄線已發生2起小自客車起火燒事件，經研判多為車輛故障自燃所致」，特別再次籲請用路人平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，尤應加強保養及定期檢驗。另在上路前亦應再次行前檢查，尤其行車安全至關重要的五油（燃料油、機油、動力方向油、煞車油、變速箱油）、四燈（頭燈、方向燈、煞車燈、倒車燈）、三水（水箱水、電瓶水、雨刷液）等，以降低車輛故障機率。

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