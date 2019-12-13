▲台東「太平溪路堤共構計畫」，將於路跑活動後通車，今日召開第一次籌備會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東太平溪路堤共構（東49-1線）將2020年1月19日一起young路跑後通車，台東縣政府建議公路局優先辦理台9線檳榔橋至綠色隧道口路段改善，民眾期盼已久的路堤共構工程即將完工，建設處於13日召開第一次籌備會議，邀請台東縣體育會、縣政府相關局處等商討，為通車與路跑活動作好準備工作。

縣政府指出，「太平溪路堤共構計畫」為改善台9線綠色隧道交通瓶頸而規劃，於103年10月19日在日光橋上向時任馬英九前總統簡報辦理情形。馬英九曾提及該段道路緊鄰太平溪，完成後路跑應有不一樣感覺，縣長饒慶鈴指示台東縣發展運動觀光，結合東49-1線完工通車辦理路跑「2020一起young（氧）起來太平溪路堤共構通車路跑。」活動，報名限額1000人於活動推出後隨即報名額滿。

建設處長許瑞貴表示，太平溪路堤共構計畫為五年多前鳳凰颱風來襲太平溪洪水位抬高致堤防瀕臨溢堤，依治理計畫改善堤防並提升水防道路等級改善交通，現指示施工廠商道路部分目標於109年1月10日完成路面標線，為通車路跑做前好準備。

另縣府為紓解經檳榔社區之省道台9線逢年車流壅塞情形，配合新建堤防延伸水防道路改善，由檳榔橋右岸水防道路，途中經過水路面至左岸水防道路，銜接路堤共構東49-1號道路太平橋頭起點，全長改善約1.16公里便道工程，請施工廠商配合目標同於2020年1月10日完成。

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