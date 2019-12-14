港片取景地「中國冰室」年底熄燈拆除　老闆：政府保育都廢話

▲中國冰室仍保存60年代裝潢風格。（圖／香港01，下同。）



圖文／轉載自《香港01》

屹立廣東道半世紀的中國冰室，將於本年底光榮結業。1964年開業的冰室，除了馥郁撲鼻的食物、每張熟悉的臉孔值得緬懷，中國冰室同見證港產片最輝煌的時代，成為多套為人熟悉的港產片的拍攝場地，《新不了情》、《PTU》等在冰室中拍出一段段精彩的畫面。中國冰室為家庭式經營，老闆譚先生指結業並無特別原因：「應該完結束就完結啦。」特色磚牆、吊扇、閣樓設計等復古又地道的氛圍伴隨冰室結業一併拆除。

▼中國冰室是多部港片的取景地，如《新不了情》、《PTU》《迷離夜》等。



記者13日早餐時段來到冰室，甫踏進冰室已傳來馥郁的香味，亦有一股傳統的味道。冰室仍然保留60年代的裝潢，泛黃的牆身及七彩馬賽克拼砌而成的磚牆、閣樓連接地下的木製樓梯；冰室內人流不多，一片寂靜，位位食客都細味眼前的食物，有的在悠閒地讀報。而不是如一般餐廳的喧鬧，人人只顧低頭看電話，此情此景，彷如回到60年代，買少見少。

▼古早味十足的吊扇。

中國冰室曾見證著港產片最輝煌的時代，冰為昔日多套電影拍攝場地，如《PTU》、《新不了情》、《性工作者十日談》等，令人影像深刻。「香港保育只是講講」、「政府保育都是廢話」譚伯父指，有日本客人得悉結業的消息後立即泣下如雨，「日本人都喊，香港（政府）做過什麼呢」。譚生解釋，政府有相關保育政策，「但一直都是講多過做，只知道拖，香港人都習慣啦」，若沒有政府協助，他們沒有能力保留冰室的一切。伯父語帶輕鬆地說：「所以沒得講啦，該走就要走啦」

光顧冰室十多年的老顧客盧太對結業一事感到不捨，她於今日下午往外地旅遊，仍把握時間，早上到冰室嘆奶茶，拍照留念。最教她念念不忘的是一杯香滑的熱奶茶，「每次去完旅行回港，第一時間就是來飲奶茶」。盧太認為冰室裝潢保留了60年的特色，她亦體諒老闆清拆的決定，「他這麼做一定有他的原因」。

▼老顧客盧太。

▼叉燒腸湯意粉。