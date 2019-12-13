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蔡英文陳明文嘉義競總造勢　鄭文燦、林智堅大咖到場力讚陳明文

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▲▼ 蔡英文陳明文嘉義造勢。（圖／記者翁伊森攝）

▲蔡英文陳明文嘉義造勢。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

蔡英文、陳明文嘉義聯合造勢13日晚間於嘉義最大票倉民雄鄉登場，鄭文燦、陳其邁、林智堅、翁章梁等人先上台助講，推崇陳明文於嘉義縣爭取民雄鐵路高架化核案、爭取南故宮、推廣阿里山茶等，不僅大推陳明文，更大薦蔡英文，希望嘉義開出最高票，總統投蔡英文、國會過半、呼籲台灣不要成為下一個香港。

來自山區10鄉鎮市逾萬名鄉親到場，原定9000張座椅全場坐滿還有不少民眾爭取到場加油，預計人數破萬人。

▲▼ 蔡英文陳明文嘉義造勢。（圖／記者翁伊森攝）

鄭文燦表示，陳明文是最支持蔡英文的立法委員，讓蔡英文在嘉義拿下高票，這次我們3張票都要顧台灣，也要顧嘉義，他表示自己縣長任內很多經驗都是跟陳明文請教，希望大家全心全意支持國會領袖陳明文，讓有經驗，有能力的陳明文，繼續在國會為大家服務。

▲▼ 蔡英文陳明文嘉義造勢。（圖／記者翁伊森攝）

林智堅說，陳明文是嘉義栽培出來的，加上他的政治經歷豐富，就是要選有影響力的領袖人物，他是蔡英文的支柱，對於自己搭高鐵一路到民雄，看到路都那麼平整，我就知道是陳明文爭取的建設，他建設地方，照顧民眾，也知道農民朋友的需求，並把大家的意見讓政府知道，讓政府能夠推動相關的政策。

翁章梁說，陳明文經過三四十年的考驗，成為重量級的立委，能夠帶領其他立法委員，嘉義縣未來的建設要靠中央的陳明文來爭取，這次一定要全力相挺陳明文，2020是關鍵的一戰，我們一定要贏不能輸，這是台灣的命運。

蔡英文則力推陳明文為重量級，立委，過往政治歷練豐富，嘉義的大小發展不能沒有陳明文，，嘉義她力推農業補助及外銷，甚至農民保險，處處都為農民著響。加上陳明文具備本土意識，不僅推動逆滲透法，更全力加購民主防護網，他強調明文規定就是守護台灣主權。

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