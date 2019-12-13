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蔡英文學「支持③手部健康操」秒放槍狂笑！　鍾明軒無奈：總統？Hello？

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記者呂欣玫／綜合報導

YouTuber鍾明軒常針砭時事，嗆辣的說話風格吸引不少網友關注，他13日發布「總統我來了！」影片，到總統蔡英文的官邸訪問，沒想到竟意外問出蔡英文與兩隻貓的私生活趣聞，同時呼籲大家返鄉投票，「不想投的人，那也是你家的事，我管不著，但如果可以的話，嘴巴記得閉上就好。」

鍾明軒13日發布「總統我來了！」影片，與蔡英文一起聊時事、吃蛋糕。被問及認為台灣人對民主夠理解嗎？蔡英文說，日子過久了會覺得民主自由是理所當然的，但因為香港發生的事情，會讓很多人發現民主不是天下掉下來的，是有很多人的努力才有今天，那要有更多人的努力才會讓民主自由到未來。

蔡英文認為，對台灣來講，香港的情勢是一個警惕，民主來自於我們有能力保護自己的國家，香港的事情或許不會是立即會發生，但最重要的就是我們有沒有能力保護自己的國家，才能繼續民主自由。

至於人民能為台灣的民主做什麼？蔡英文表示，民主社會大家都可以站出來講自己想講的話，民主社會最重要的還是投票，投票其實是人民意志的表達，民主社會裡面最強的一件是人民聚集起來共同表達一個心聲，所以年輕人還是很有用的。

另外，蔡英文也自曝生活中的小趣事，她提到，工作時兩隻貓常常跳到桌子上來，假裝也很忙，她笑說，「有時候也覺得他們很煩啊」昨天晚上明明要睡覺，就發現為什麼有一隻貓坐到我床底下，一直盯著她看，就算問貓說「你不睡覺嗎？」牠也似懂非懂的看你，然後關燈不理牠，「就趴上來拍拍我」又要把蔡英文叫起來。

被問及上次哭是什麼時候？蔡英文則說，自己很少哭，最近一 次是去年媽媽過世時，鍾明軒追問「那韓國瑜講什麼會讓妳很想哭？」蔡英文笑答，「那太脆弱了吧！」

接著，鍾明軒自創「3 and good手部健康操」（代表支持3號總統蔡英文），教蔡英文一起跟著做，沒想到蔡英文剛學完馬上放槍，讓鍾明軒大喊「總統？Hello？你要做啊！」蔡英文則是忍不住邊做邊笑。

▲▼鍾明軒訪蔡英文。（圖／翻攝鍾明軒臉書）

▲▼鍾明軒訪蔡英文。（圖／翻攝鍾明軒臉書）

▲鍾明軒訪蔡英文。（圖／翻攝鍾明軒臉書）

訪問完蔡英文後，鍾明軒也於臉書表示，很謝謝總統會願意聽聽年輕人們不同的聲音，身為年輕人的我，在現場其實有被感動到，雖然自己跟總統差了40多歲，但事實證明，交流果然很重要，少了交流，我就不會更認識他，交流不是看年齡，只是看你願不願意去聽對方說罷了。我現在，的確更認識他了。

鍾明軒說，雖說很多人不想跟政治扯上關係，覺得政治很複雜，但還是老話一句，你可以討厭政治、不喜歡政治，但不可否認的是，政治的確存在於我們生活當中，「Anyway，請大家加油，明年要投票的1/11號就去投，不想投的人，那也是你家的事，我管不著，你只需活在你自己世界即可，但如果可以的話，嘴巴記得閉上就好。」

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