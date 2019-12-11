國境大開！前記者鑽漏洞讓上萬陸客來台　2年爽賺千萬

▲刑事局偵二大隊帶回曾任記者、黨團辦公室主任的洪姓男子一家人偵訊。（圖／資料畫面）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

台北地檢署與刑事局偵二大隊共同偵辦「新北市水資源經濟發展協會」透過10多個人頭協會，勾結國內不肖旅行業者，以「文化交流」方式辦假活動讓眾多大陸人士、甚至是有黨公職的大陸官員藉此鑽國境漏洞來台觀光，協會負責人洪慶淋則藉此收取每名大陸觀光客1～2千元代辦費用，檢警統計從2017年迄今已有上萬名大陸人士以此方式來台觀光，粗估洪嫌及其老婆、女兒藉此申辦協會文化活動獲利超過新台幣1000萬元。

台北地檢署11日與刑事警察局偵二大隊今天兵分五路分赴新北市新店區玫瑰路洪姓男子住處搜索，並約談洪男及其妻子、女兒以及配合旅行社10人到案偵訊；刑事局偵二大隊證實帶回洪男及其家人展開偵訊，目前檢警朝向調查洪姓男子等人行為違反兩岸人民關係條例「圖利使大陸地區人民非法進入臺灣地區」等罪嫌進行調查。

刑事局指出，根據我國現行法令，大陸人士要來台觀光，必須提供存款財力證明，並接受個案審核，但台灣不法業者透過民間協會以假公文製造假的文化交流計畫，藉此攬客招募大陸有黨公職背景、或貪圖便宜的對岸民眾來台觀光。

警方查出，涉入本案的包含國內20多家非甲種旅行社，它們都透過洪姓男子及其成立的「新北市水資源經濟發展協會」、「新北市環保產經文教交流協會」、「新北市社區宗教慈善推展協會」、「新北市農業森林生態環境保護協會」以及洪妻、洪女兒身分成立的10多個人頭協會，提供不實申請書、交流觀光函、委託公文以「假交流、真光觀」名義造成台灣國門大開，鑽兩岸人民關係條例申請入境相關規定的漏洞。

刑事局指出，洪男一家人成立的相關協會，以每名大陸觀光客收取1千至2千元新台幣人頭費用，從2017年1月迄今已經幫助上萬名大陸人以此方式來台非法入境觀光，洪家人居中不法獲利粗估超過新台幣1千萬元，刑事局偵二大隊目前仍對涉案洪姓一家人進行偵訊，預計深夜會將涉案人等移送台北地檢署複訊。

警方指出，洪慶淋曾任《中國時報》都會中心記者，退休後曾在新北市議會擔任國民黨議會黨團辦公室主任，對地方人脈相當嫻熟，平常工作認真待人謙和，居然會涉案讓檢警相當驚訝。

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