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歲末電商購物節夯！　刑事局「防詐三招」讓詐騙集團退散

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▲刑事局對近日電商推購物節促銷提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局對近日電商推購物節促銷提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

隨著年末台灣商家紛紛祭出購物優惠，包含目前可見「雙11購物節」、「黑色星期五購物節」，再加上即將來臨的「1212購物節」幾乎可說大至品牌電商、小至素人賣家都搶搭熱潮推出優惠，民眾開心撿好康之餘，警方提醒更要提防詐騙集團亂入。

根據刑事警察局統計，近年網路購物衍生的「假網拍」及「ATM解除分期詐騙」高居詐騙排行榜前3名，占詐騙案件總數4成以上，刑事警察局特別公佈「防詐3絕招」只要民眾牢記在心，就可開心網購不再上當。

網購防詐騙第一招：就是要慎選購物平台，拒絕私下交易。警方指出：臉書、LINE缺乏安全交易機制，在社群平臺上跟陌生網友買東西缺乏保障，刑事局165反詐騙諮詢專線每週都會公布高風險賣場名單。

臉書幾乎週週上榜，被騙件數高達總件數9成以上，警方建議網購盡量透過友交易保障的電商平台較安全。加上歹徒會盜用優良賣家帳號，並利用「私下交易免手續費」誘民眾私下匯款被騙，請民眾善用購物平台「第三方支付機制」交易才有保障。

網購防詐騙第二招：優惠訊息要查證，高價商品要面交。警方指出詐騙集團會張貼假購物優惠資訊，意者可自行加LINE連絡，被害人上鉤後，再以優惠即將截止、偏鄉離島不方便面交等理由要求被害人先行匯款，收到款項就人間蒸發，民眾購買高價商品務必要面交。

網購訪詐騙第三招：資安風險要牢記，電話詐騙要提防。歹徒會透過駭客盜取民眾交易個資，再假冒賣場客服打電話行騙，引誘民眾操作ATM解除分期騙匯，民眾接到自稱賣場、銀行客服的陌生人來電只要要求操作ATM就是詐騙電話！刑事局指出，民眾只要牢記防詐騙三步驟，就可遠離詐騙噩夢。

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