壞壞10次收「出浴照」逼回頭　人妻對老公攤牌聯手復仇小王

▲小莉坦承外遇，後來獲得丈夫原諒並撤告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄陳姓男子2017年5月到2018年3月間與人妻小莉（化名）發生10次性關係，後來雙方分手，一氣之下竟拿出偷拍的裸照威脅，「我叫人家去發，學校還有妳家附近、公司，我全部都發」，嚇得女方趕忙向丈夫坦承外遇，他也因此吃上官司，日前被高雄地院法官依相姦罪、竊錄他人身體隱私部位罪判處1年2月有期徒刑，得易科罰金42萬元。

判決書中提到，陳男與小莉陷入熱戀，兩人不僅在高雄市內的旅館幽會，甚至還在公園附近車震，光是2017年5月到2018年3月間就發生10次性關係；然而，女方後來因為感情生變提出分手，他竟趁著在旅館密會之時以相機拍攝全身裸體照，事後再傳訊息威脅，「讓妳沒有辦法住在高雄」、「全部印出來我用發的，我叫人家去發，學校還有妳家附近、公司，我全部都發」。

▲陳男拍下小莉「裸體出浴照」，逼對方繼續和自己交往。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

由於陳男頻頻脅迫要把裸照寄給丈夫，小莉心生畏懼，乾脆自己先向丈夫坦白，夫妻倆聯手回擊小王。而對於小莉的指控，陳男辯稱，兩人確實因為感情糾紛引發言語爭執，但並沒有恐嚇或偷拍，「我沒有要恐嚇她，那是在講氣話，我拍照都有經過她同意，只是她都沒有出聲。」

不過，高雄地院法官認為，陳男先前接受偵訊時坦承拍照沒有經過小莉同意，只講了一句要做紀念，接著就直接拍攝，顯然與他後來的說詞不符，加上女方在照片中呈現低頭臉朝下的模樣，而且面無表情，可見是在不知情的狀態下突然遭到拍攝；考量到雙方並未達成和解，最後依10個相姦罪各判處3月有期徒刑，再依竊錄他人身體隱私部位罪判處5月，合併應執行刑期為1年2月，得易科罰金42萬元，全案仍可上訴。