花蓮舊鐵道商圈年終慶　住宿送購物金遊商圈免帶現金

▲▼花蓮市長魏嘉賢表示，商圈裡販售的東西都十分具有特色，希望大家來逛逛，體驗商圈的魅力。 （圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣舊鐵道景觀休閒發展協會結合飯店業者舉辦歲末感恩回饋活動，即日起至12月25日，入住指定飯店並符合條件者即可獲的100元的購物金，總計將發出1000張，遊客可持券至舊鐵道文化商圈消費，享受逛市集的樂趣。

在經濟部中小企業處及花蓮市公所的支持下，花蓮縣舊鐵道景觀休閒發展協會舉辦「舊鐵道文化商圈歲末商圈聯合年終慶」，希望藉此帶動商圈周邊店家消費商機。在啟動記者會中，市長魏嘉賢表示，商圈裡販售的東西都十分具有特色，希望大家都能來逛逛，也體驗商圈的魅力。

副總幹事許恒巽說，即日起至12月25日，入住洄瀾窩、星空海藍、阿思瑪三間飯店的遊客，可向該飯店索取購物金券，就可以到舊鐵道商圈消費，只要看到有擺放「舊鐵道文化商圈歲末商圈聯合年終慶」活動牌的攤商都能使用，希望遊客來花蓮，除了可以看美麗的風景，還可以來這裡採買特色文創小物、品嘗在地美食，也能藉此認識花蓮。

▲多元支付業者提供機台讓攤商試用，讓民眾體驗只要手機「嗶」一下就能完成購物的便利性。



另外，民眾到舊鐵道商圈的指定店家消費滿300元（含）以上，就有抽獎券乙張，在活動期間到指定活動地點，使用KIOSK智慧互動機掃描抽獎券的QR Code，還有機會獲得現金折價券100元。

智慧型手機及行動網路普及，舊鐵道商圈也藉由這次的活動來推廣多元支付，由業者提供機台讓攤商試用，共十八種電子支付方式，讓民眾體驗只要手機「嗶」一下就能完成購物的便利性，未來舊鐵道文化商圈也將朝向智慧化商圈邁進。

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