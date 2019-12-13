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戴「吃雞」頭盔跌倒！　7歲男孩一抬頭「嘴唇、下巴肉」全被削掉...還發黑

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▲君君不小心跌倒，卻被頭盔銷下嘴唇、下巴，爸媽一看嚇壞。（圖／翻攝自新聞夜航）

▲君君不小心跌倒，卻被頭盔銷下嘴唇、下巴，爸媽一看嚇壞。（圖／翻攝自新聞夜航）

記者劉亭／綜合報導

《絕地求生》受到全球玩家喜愛，為了要「吃雞」徹夜打拼。黑龍江哈爾濱7歲男孩君君也是遊戲愛好者，平時最喜歡模仿遊戲場景跑來跑去，但日前他不小心滑倒，卻把嘴唇、下巴的肉都銷下來了。君君被送到醫院急救，日後預計要接受多次下唇手術。

根據「新聞夜航」報導，因為君君是《絕地求生》的忠實粉絲，爸爸因此買了「吃雞」全套裝備給他，頭盔、玩具槍...等應有盡有。君君也時常穿著裝備玩耍，日前他因為戴頭盔太熱，而掛在脖子上，沒想到卻跌倒了，當場大哭。

君君的嘴唇和整個下巴的皮膚肌肉都被鋒利的頭盔邊緣削掉，掉了下來，鮮血不斷流下，模樣相當驚悚。爸媽緊急通知救護車載往附近醫院，醫生立即進行清創縫合手術，將掉下的部位重新縫合。

▲君君不小心跌倒，卻被頭盔銷下嘴唇、下巴，爸媽一看嚇壞。（圖／翻攝自新聞夜航）

但過了幾天之後，君君的下巴卻出現了發黑的狀況，父母帶著他到哈爾濱市第五醫院美容整形科就診。醫生李元君診斷君君為「下頜外傷術後皮膚軟組織壞死」，經過專家們詳細制定手術計畫，醫生們於7日進行了「下頜肉芽創面擴創術、左肩胛皮瓣游離移植再造下唇術」。

在麻醉科醫生及手術室護士的全力配合下，醫生們透過顯微鏡，將一根一根血管吻合，手術從早上8點半開始一直進行到了下午4點。經過5天的術後治療及觀察，君君從左肩胛移植的皮瓣完全成活、血運良好。

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