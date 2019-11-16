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黑龍江大興安嶺「零下40度」創入冬新低　出現雪白霧淞！觀光熱度反大增

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▲黑龍江迎來降雪天氣。（圖／CFP）

▲黑龍江迎來降雪天氣。（圖／CFP）

實習記者曾筠淇／綜合報導

黑龍江大興安嶺地區是大陸最北部的行政區，當地受到冷空氣的影響，導致氣溫不斷下降，在呼中區、漠河市等，最低溫已降至近零下40度。雖然當地天氣越來越冷，但旅遊的熱度卻大大提高，目前已有不少冬季旅遊的品牌在搶這塊大餅，希望能吸引更多旅客觀光。

據《新華社》報導，大興安嶺地區的溫度持續走低，特別市呼中區及漠河市，兩地在今年入冬後，都已降溫到近零下40度。呼中市因為曾創下零下53.2度的低溫，所以又被稱為「中國最冷小鎮」，在15日時，當地最低溫一度達到零下38.3度；漠河市的洛古河村在14日時，溫度則下探至零下37度。

雖然天氣酷寒，但也因此讓呼中區的呼瑪河畔出現了「霧淞」美景，樹梢結了雪白冰花，在太陽的照射下，勾勒出如畫的景色，白茫茫的一片如同仙境，不愧對「童話雪鄉」的稱號。

▲吉林霧淞島霧淞。（圖／記者于佳云攝）

▲雪白的霧淞美不勝收。示意圖，圖為吉林霧淞島霧淞。（圖／記者于佳云攝）

在漠河市，則有不少當地人因氣溫驟降而穿上厚重的外套保暖。漠河街上的攤販劉雅嫻表示，因為天氣實在太冷，所以她出門前特別穿了重達3斤（約1.5公斤）的棉褲，裡面還多包了層羊毛，不只如此，她還腳穿氈襪、手戴厚棉手套，就怕著涼。

雖然當地氣象預測，未來氣溫應該仍會繼續下降，但當地的旅遊熱度卻不減反增。有不少旅客不畏寒冬，提前規劃冬季旅遊的行程，像是前往漠河等地的火車票就已十分搶手，不少旅遊品牌都在爭先搶攻觀光財。

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