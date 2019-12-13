500款商品任買！「愛買 X foodpanda」12／17上線　女生必備衛生棉也有送

▲愛買攜手foodpanda推出外送服務。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

近年來外送經濟正夯，除美食可以外送到家，生活用品、生鮮也通通都能送了。愛買量販今（13）日宣佈將和外送平台foodpanda攜手合作，首波外送服務店為新北板橋南雅店，範圍涵蓋該店4-5公里內，預計推出近500款品項，包括生鮮類、寵物食品等，還有女生好朋友來時的必須要用的衛生棉都有送，12月17日起正式上線提供服務。

「愛買板橋南雅店 X foodpanda」即將在12月17日正式上線服務，祭出近500項的外送服務品項，包括肉類、產銷履歷蔬菜、火鍋湯底及火鍋料、烘焙、熟食、糖餅、飲料、尿布、寵物食品、女性生理用品等商品，另外還有名店「小潘鳳梨酥」、「佳德鳳梨酥」等都有外送，服務範圍涵蓋該店4-5公里內。另為慶祝愛買量販新北板橋南雅店外送服務上線，12月31日前輸入限量優惠碼「MK100」，單筆訂單滿499元可折100元，再享免服務費優惠。

▲家樂福目前有6間門市有foodpanda外送服務、1門市則是Uber Eats。（圖／業者提供）



另一量販家樂福則早在日前就先後宣布和foodpanda、Uber Eats合作，推出店內商品外送服務，foodpanda平台上總計提供300支商品、Uber Eats則有，包括零食、即食商品、熟食、生鮮蔬果肉類以及日常生活必需用品都有，就是要讓民眾在家也能隨時線上下單直接送到府。目前家樂福在foodpanda共有6間門市提供外送服務，包括東興店、新店店、淡新店、重新店、中和店、天母店，Uber Eats則僅有板橋店。

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