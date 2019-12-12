永福國小跨年級「共融拔河」聯隊　不同身心特質親師生一起來運動！

▲台南市永福國小首創「共融拔河」示範友誼賽，一起開啟「用運動」為人生帶來的「永遠幸福感」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小首創「共融拔河」示範友誼賽，於友善校園特教宣導週和校慶系列活動共同舉辦，讓不同身心特質的小朋友們，和同學、朋友們一同以「拔河運動」，共同參與校慶運動會，一起開啟「用運動」為人生帶來的「永遠幸福感」！

永福在校慶系列活動中結合「特教宣導」已有近20年的歷史，今年重點放在融合教育與自閉症、情緒障礙與智能障礙的宣導，今年更特別的是為了響應CRPD 身心障礙者權利公約，在台灣推行5週年，特別於校慶系列的友善校園和特教宣導週與全校親師生共同推動「共融拔河」運動，期待大家不分彼此，以運動和不同身心特質的小朋友們一同學習成長！

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為了讓這場很特殊的共融拔河友誼賽能夠年年舉辦，永福也特地多舉辦幾場相關的特教與融合教育知能研習，也向推動適應體育和特殊教育的單位進行諮詢，「更重要的是校內老師和小朋友們不分彼此，共融在一起的愛心能量！」永福校長楊淑晏在下場拔河前特別致詞時說明。

今天最開心的就屬阿傑了！因為永福國小星星幫聯隊連續三年參與扶輪盃身障拔河比賽獲得全市冠軍，完成三連霸，而阿傑就是該拔河團隊的一員，今天能和友好的同學們一同參與首次的「共融拔河」示範友誼賽，讓患有自閉症的他特別感到無上的榮譽感！不擅言語的他，一直在場中很開心的和大家一同暖身，一同為同學大喊加油！！協助組訓的永福體育老師邱俊豪也特別說，所有陪著身障兒一同學習成長的家長手足和老師的辛苦歷程更是令人動容！所有學生和老師也是同享榮耀一同獲獎一同成長！

今天參與共融拔河示範友誼賽共有6個大隊，6隊以班上有身障兒的班級優先參與，同時部份融入其它特教資源班的小朋友或由校內老師擔任BOSS怪獸大給力。為了讓不同身心障礙特質的孩子一同參與融入，校方除了在賽前詳細徵詢特教生的身心特質，取消開始拔河的鳴槍動作，改以哨音或口令提醒，也以學生學習特質巧妙安排在拔河隊伍中的位置，校方還特地增派陪讀志工和老師等共同協助的方法，讓首場 「共融拔河」示範友誼賽在愛心中一同榮耀，看見多元，幸福共好！

永福自閉巡迴班賴育誠老師說希望形成正向「善的循環」，感謝各界引薦社會資源協助特教生潛能開發課程，讓孩子們在未來有足夠的能力可以自立生活，在場親師生特別感謝愛心人士的幫忙，也期待有更多社會資源持續協助特教生的發展！！雖然拔河比賽後小朋友們每個是氣喘吁吁但也歡喜滿滿，這也是永福星星幫潛能開發課程的最終目的──超越自我！綻放生命的光彩！