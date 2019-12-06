台東縣積極推動經濟創能　加值運動觀光產業





▲台東棒球隊近來屢獲佳績，台東縣府積極推動經濟創能，加值運動觀光產業。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為發展運動觀光產業，扎根棒球教育，達到經濟創能的綜效，台東縣政府今年爭取到中央1.12億元前瞻計畫的整建經費，預計改善棒球村2座球場的硬體設施，希望吸引專業團隊經營，活化場館進而培育棒球人才，穩固基層棒球發展。預計針對第1、第2棒球場場內設施進行優化、戶外環境美化設計，以成為更符合職業賽水準的園區。

台東縣長饒慶鈴表示：經濟創能是她的施政理念，加值運動觀光產業是第1棒，台東的天然條件，已吸引許多運動賽事前來舉辦，例如：國際衝浪賽、輕艇競速賽、鐵人3項及自行車挑戰賽等，台東擁有適合發展運動產業經濟的動能。扎根棒球教育，有好的教育，才能延長選手的職業生涯，建構棒球產業，不僅讓棒球學子能安心訓練，朝著職業國手之路邁進，期望能「球躍台東、安打台灣」，點亮台東棒球品牌。

台東縣政府教育處指出，台東棒球隊近來參加少棒、青少棒國家代表隊之選拔賽表現卓然，分別取得「冠軍」2次、「亞軍」6次、「季軍」4次的優異成績，今年少棒代表隊更榮獲美國小馬聯盟世界少棒錦標賽冠軍、青少棒代表隊則獲得U15亞洲青少棒錦標賽之亞軍。台東棒球隊近來屢獲佳績，除歸功於學校與選手長期努力的成果，教育處也始終擔任學校與球員的最強後盾，往後亦將全力支援使組訓學校無後顧之憂，爭取最高榮譽。

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