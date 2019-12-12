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你也薪酸嗎？　年終獎金「平均1.1個月」6年來新低！

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圖文／鏡週刊

104人力銀行發布〈104薪酬白皮書〉，指出求職者近2年的薪資偏低，33%月薪低於3萬元、70%低於4萬元、85%低於5萬元，換句話說，僅15%求職者薪資高於5萬元。

不僅薪資偏低，薪資也成長緩慢，5年來成長僅6%、約2000元。至於基本工資調漲19%，但多屬基層服務業和兼職勞工，因此對拉抬整體薪資水平影響有限。

2019年年薪總額最高仍為半導體，而電腦及消費性電子製造業次之，而倉儲或運輸輔助業也擠身第三名，把軟體與網路相關業給拚了過去。

請繼續往下閱讀...

回顧過去5年年薪增幅最大的前三大產業，由住宿業的31.8%居冠，電腦及消費性電子製造業（16.8%）居次，而光電及光學相關業居第三（16.5%）。

年終獎金方面，2019年有94%企業會發年終獎金，平均為1.1個月，比去年減少了0.01個月。不過，有10%企業表示今年的年終獎金會比去年多，而14%企業坦言會發得比去年少。2019年年終獎金平均1.1個月，與2017年同創下6年來新低，2014年為高峰，平均年終為1.31個月。

至於發年終最不手軟的前三大產業，分別為：金融機構及相關業（1.64個月）、半導體業（1.31個月）及電腦消費性電子製造業（1.31個月）。

而許多上班族關心的明年調薪機會，從數字看來，有38%企業表示明年會調薪，平均調幅為3%，為6年來最低。而有望調薪的前三大產業為軟體及網路相關業（4.4%）、營建業（3.7%）及顧問服務業（3.4%）。


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