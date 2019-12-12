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「白爛貓」連4年蟬聯LINE貼圖熱銷冠軍　客製化「隨你填貼圖」今年最夯

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲「白爛貓」連4年蟬聯LINE貼圖熱銷冠軍　客製化「隨你填貼圖」今年最夯。（圖／LINE台灣提供）

▲LINE官方貼圖隨你填排行榜。（圖／LINE台灣提供）

記者姚惠茹／台北報導

歲末年終之際，LINE台灣今（12）日公布2019年貼圖排行榜，「白爛貓」連4年蟬聯原創貼圖冠軍，「好想兔」則是蟬聯官方貼圖排行榜寶座，其中今年特別的是客製化「隨你填貼圖」引爆熱潮，僅台灣地區的營收就佔全球總銷售的45%。

LINE去年推出的姓名貼圖引發高度討論，今年全新推出的隨你填貼圖，一上市就在台灣大受歡迎，僅台灣地區的營收就佔全球總銷售的45%，為用戶數占比的三倍，並在官方貼圖推出首組「熊大&兔兔 BROWN&FRIENDS 隨你填貼圖」後，許多原創市集創作者爭相詢問是否開放投稿，10月正式開放後，至今已累計700組隨你填貼圖送審。

隨你填貼圖的全球榜單冠軍，眾望所歸為「熊大&兔兔 BROWN&FRIENDS 隨你填貼圖」奪得，本土創作者作品「白爛貓」勇奪全球榜單第二名，第三名則是融化少女心的卡娜赫拉作品「Piske 和 Usagi」獲得。

▲「白爛貓」連4年蟬聯LINE貼圖熱銷冠軍　客製化「隨你填貼圖」今年最夯。（圖／LINE台灣提供）

▲2019原創市集隨你填排行榜。（圖／LINE台灣提供）

原創市集開放隨你填貼圖投稿以來，風格更加多元，觀察目前台灣市場前五名得主可看到各個獨具特色，冠軍是用圖說故事高手「LV.7 野生喵喵怪」，精準傳達盡在不言中的無奈；第二名的「某人日常-老娘工蝦毀!!!」生動表情祭出滿滿的厭世白眼。

至於第三名的「總裁歐巴&溫柔小姐情侶隨你填貼圖」除了延續原本的帥氣歐巴風格，還加上Q版撒嬌元素；第四及第五名則是充滿個人特色的「肥宅隨你填」跟「醜白兔-第五醜-隨你填好填滿」，「肥宅隨你填」的黑色幽默涵蓋各類時事議題，而醜白兔的搞笑無釐頭也展現獨特魅力。

▲「白爛貓」連4年蟬聯LINE貼圖熱銷冠軍　客製化「隨你填貼圖」今年最夯。（圖／LINE台灣提供）

▲LINE官方貼圖排行榜。（圖／LINE台灣提供）

官方貼圖榜單的部分，今年冠軍由「好想兔」蟬聯，其中值得注意的是，官方貼圖排行榜前五名本土創作者就包辦四席，緊接著是「熊大&兔兔」，還有「白爛貓」、「貓貓蟲咖波」及「豆卡頻道」，可見可愛系貼圖依舊深受台灣用戶喜愛。

▲「白爛貓」連4年蟬聯LINE貼圖熱銷冠軍　客製化「隨你填貼圖」今年最夯。（圖／LINE提供）

▲原創市集個人原創貼圖排行榜。（圖／LINE台灣提供）

個人原創貼圖的部分，榜首由「白爛貓」蟬聯，其中以可愛畫風受到歡迎的「胖才可愛」首次強勢入榜，其他「晴天 P 莉」跟「小圓帽、肖阿咪」的名次也較去年大幅提升；厭世風格的「小朋友有事嗎」持續發燒，而不敗款可愛風格的「貓貓蟲咖波」、「懶散兔與啾先生」也在榜單上有名，其中「懶散兔與啾先生」更在今年榮膺第六位原創市集名人堂。

▲「白爛貓」連4年蟬聯LINE貼圖熱銷冠軍　客製化「隨你填貼圖」今年最夯。（圖／LINE台灣提供）

▲2019原創市集表情貼排行榜。（圖／LINE台灣提供）

個人原創表情貼的部分，今年首度公開榜單，排行的前兩名「史上最嗆貼圖」與「超實用日常貼心回覆語錄」以文字為主，反應用戶利用表情貼可在文字間穿插的特性，緊接著「ㄇㄚˊ幾兔表情貼」、「小朋友的表情貼」、「反應過激的猫（吾輩は猫です。）絵文字 2」則是大家熟悉的貼圖創作者。

▲「白爛貓」連4年蟬聯LINE貼圖熱銷冠軍　客製化「隨你填貼圖」今年最夯。（圖／LINE台灣提供）

▲2019原創市集主題排行榜。（圖／LINE台灣提供）

個人原創主題的部分，排名依序是「白爛貓」、「豆卡頻道」、「好想兔」、「江先生（停雨出品）」與「亞拉」，其中以療癒主題設計而躍升榜上的江先生（停雨出品），以簡約風格的主題設計作品獲得第四名，觀察其他排行榜中的主題，大多為簡約畫面搭配可愛角色點綴，讓用戶在聊天界面上保有乾淨空間。

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