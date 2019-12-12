Netflix就是要LINE著你！　兔兔、熊大將躍上原創動畫

▲Netflix攜手LINE，推出BROWN & FRIENDS原創動畫影集。（圖／Netflix提供）

記者邱倢芯／台北報導

影音串流平台Netflix今（12）日宣布，將與 LINE FRIENDS 攜手打造BROWN & FRIENDS原創動畫影集。有趣的是，這部 Netflix 原創動畫作品將以「無對白」喜劇情節為主，描述住在相同城鎮裡的兔兔、熊大、熊美、饅頭人、莎莉、詹姆士所發生的一連串故事，動畫將以CG繪圖方式呈現。Netflix希望不分年齡，大家都能一同欣賞所有LINE FRIENDS原創角色可愛的身影。

Netflix原創動畫總監Aram Yacoubian表示，大家對可愛的BROWN & FRIENDS系列角色並不陌生，但這次Netflix很期待這些角色們能從通訊軟體的貼圖，跨足到全球各地Netflix會員眼前，為大家創造不一樣的樂趣。

值得注意的是，關於這次所推出的原創動畫，Netflix團隊將透過與不同國家、地區創作者的合作，致力發展出更多不同類型、風格、和動畫技巧的原創動畫內容，例如，在韓國與當地創作團隊合作，打造給親子闔家共賞的《逗逗蟲：荒島生存記》與《悠猴衝鋒救援》。

Netflix近期也推出一系列原創家庭動畫長片，例如由西班牙創作者Sergio Pablos製作的《克勞斯：聖誕節的秘密》，或來自日本的兒童動畫劇集《恐龍女孩》，以及法國創作者Jérémy Clapin所製作的《隻手探險》。

美國洛杉機的Kickstart Entertainment公司為此LINE FRIENDS原創動畫內容共同製作者，有關LINE FRIENDS更多影集資訊將於日後陸續公布。