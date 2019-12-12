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控政府公報製造假訊息　228紀念館前館長告現任栽贓「砍經費」

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記者劉昌松／台北報導

228國家紀念館首任館長廖繼斌不滿現任館長楊振隆，在臉書以及具有官方公報性質的「228通訊」內，稱廖和前總統馬英九在任內砍經費，導致有民眾要求廖捐出薪水贖罪，廖繼斌12日到台北地檢署按鈴控告楊把政府公報當假訊息製造中心，涉嫌誹謗罪，廖並稱「這將來會是政治風暴。」

▲▼ 228紀念館前館長廖繼斌控告現任館長楊振隆誹謗 。（圖／記者劉昌松攝）

▲228國家紀念館前館長廖繼斌控告現任館長楊振隆誹謗，把政府公報當假訊息製造中心。（圖／記者劉昌松攝）

廖繼斌表示，楊振隆是最老牌的促進轉型正義機關—228基金會的首長，竟在有官方公報性質的「228通訊」內「執行長的話」文中，把2017年228基金會的預算先栽贓為馬政府編列，接著批得一文不值，並且聲稱幸好蔡政府執政，否則228基金會財務不堪設想。

廖指出，蔡政府從2016年5月20日執政後，2017年的中央政府預算當然由蔡政府負責編列，行政院228事件紀念基金會也不例外，2017年的預算由蔡政府主導並由楊振隆團隊執行，楊卻在所主導的「台灣228關懷總會」臉書，誣指「228基金會的經費被馬英九、廖繼斌逐年減少15%」，這種血口噴人、汙衊創館館長的犯行，實令人髮指。

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