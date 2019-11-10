「情色個人工作室」染黃竹科　還有專業開箱文提醒避雷





▲有色情業者在網路po文吸引尋芳客上門。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹科學園周邊的新竹、竹北地區有許多老舊公寓與開放式社區，開了不少「情色個人工作室」，打著養生按摩的招牌，吸引了不少工程師前往「紓壓」，更有業者在網路論壇刊登隱含性交易的訊息，吸引尋芳客上門「桑一下」。

▲業者故意打著「幼教私兼」的名義招攬客人。

竹科附近的不少開放型社區，開了多間掛羊頭賣狗肉的油壓店，在新竹地區早已見怪不怪，雖然警方多次取締，但是總是野火燒不盡，春風吹又生。原本這些色情油壓店，只選擇在開放行社區店面，但近期，連舊公寓與封閉型社區也開始有居民抱怨，住家附近常出現機車、自小客車，有陌生男子在附近探頭探腦，繞著打轉、打電話上下樓，感覺像是與應召女聯繫。

居民說，情色個人工作室看準竹科商機，隱身竹科外圍社區租小套房，在情色論壇PO性感照誘尋芳客上門，論壇會員動輒數萬人，甚至還分門別類介紹各地個工，也有品頭論足，讓性好此道者「好康鬥相報」。

還有專業尋芳客會在論壇製作「新竹個工表格」，在此尋芳問柳名冊內容包括國籍、優缺點、價格，還學美食評鑑的標準，以五星級評分制評比應召女「尺度、胸部、美腿、服務、身材」，宛如「開箱文」般，讓新手避雷。

不過，律師提醒，因個人工作室假借按摩之名，實際從事性交易，取締上有相當難度，尤其藏身民宅內，若無搜索票或拘票，警方根本無法進入蒐證取締，因此，更要小心有些不法分子會以色情按摩做為幌子，實際是專門坑殺上門的肥羊，尋芳客一旦被坑殺，可就有冤無處喊。

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